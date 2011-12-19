محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 80 واحد تولیدی کالاهای خود را در فضایی افزون بر 8 هشت متر مربع و در سه سالن هگمتانه، الوند و ابن سینا در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

بیاناتی افزود: انواع مبلمان، میزهای غذاخوری در سالن های الوند و ابن سینا و انواع لوستر و چراغ های روشنایی و تزئینی در سالن هگمتانه نمایشگاه بین المللی همدان عرضه خواهد شد.

وی اضافه کرد: واحدهایی از استان های همدان، تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و خراسان در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

بیاناتی با اشاره به اینکه انواع مبلمان های استیل و نیمه استیل، دکوراسیون ها، سرویس خواب، بوفه، ویترین های تزئینی، میزهای غذاخوری و انواع MDF ها از محصولات بارز این نمایشگاه به شمار می آید، گفت: حضور کشورهای ترکیه و چین در این نمایشگاه به این محصولات تنوع بخشیده است.

وی یاداور شد: هشتمین نمایشگاه مبلمان، لوستر، چراغ‌های روشنایی و تزئینی از فردا تا سوم دی ماه سال جاری از ساعت 15 تا 20 و جمعه به صورت یکسره از ساعت 10 صبح تا 20 پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.