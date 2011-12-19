باشگاه برق شیراز اتهام پرداخت رشوه به داور را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه برق شیراز با انتشار بیانیه ای هرگونه رشوه دادن به داور دیدار این تیم برابر تربیت یزد را به شدت تکذیب کرد و گفته است این تهمت ناروا را از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهیم کرد.

دراین بیانیه آمده است: این تیم از ابتدای فصل با مشکلات مالی فراوانی روبه رو بود و با همت دست اندر کاران و قرض گرفتن توانست تیمی جوان و آنهم با هزینه کم را به خاطر دل هوادارانش روانه مسابقات سازد. این بیانیه افزود است: این باشگاه هزینه سفر را با قرض گرفتن و به سختی تهیه می کند ضمن اینکه این تیم هنوز نتواسته حق و حقوق بازیکنان خود را پرداخت کند و خرید لباسهای تیم هم با پرداخت چکهای مدت دار صورت گرفته است.

دراین بیانیه گفته شده است: نایب رئیس کمیته داوران چگونه به خود اجازه داده این اتهام که هنوز ثابت نشده از طریق یک رسانه افشا کند و این امر خلاف شرع مقدس اسلام و قانون حقوقی و قضایی ایران است.

باشگاه برق شیراز باوجود مشکلاتی که دارد تاکنون نتایج خوبی در مسابقات دسته اول گرفته و نیاز نبود که بخواهد دراین بازی که هیچ حساسیتی نداشته رشوه دهد و سرنوشت تیمی هم به این بازی بستگی نداشته است .

این بیانیه افزوده است: مگر می می شود باشگاهی پیش از شروع بازی دو قطعه سکه را درون ساک دار قرار دهد و اگر خدای نخواسته قرار بود این کار صورت گیرد مستقیما به داور می داد نه اینکه درون ساکش بگذارند ضمن اینکه ساک داور کجا بوده که بدون اطلاع وی این امر صورت گرفته باشگاه برق شیراز بیش از 65سال قدمت دارد و همیشه با افتخار زندگی کرده و اینکه افرادی بخواهند با تهمتهای ناروا خدشه ای به این باشگاه وارد کنند، بدانند که در محکمه عدل الهی باید پاسخگو باشند.