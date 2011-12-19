به گزارش خبرنگار مهر، آش افشین پس از تساوی فولاد مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من از ابتدای فصل به خاطر مصدومیت در تیم ملی نتوانستم در فولاد بازی کنم و از هفته نهم و دهم در مقاطع کوتاهی برای تیم به میدان رفتم. نوروزی و کاوه رضایی هم مصدوم بودند اما با توجه به این شرایط ما توانستیم در بازیهای آخر لیگ عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نسبت به فصل قبل عملکرد ما در نیم فصل نخست افت داشت افزود: مطمئن باشید تیم فولاد با بازگشت نفراتش در نیم فصل دوم می تواند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد.

مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکید کرد: گل زدن در دقایق آخر به پرسپولیس و کسب نتیجه مساوی در ورزشگاه آزادی آن هم با یک بازیکن کمتر دلچسب بود و به اندازه یک پیروزی برای ما شیرین بود.

وی اضافه کرد: تیم ما در این دیدار موقعیت های زیادی نداشت اما از چند موقعیت اندک خود برای رسیدن به گل به بهترین شکل استفاده کرد.

افشین در پایان گفت: این یک واقعیت است که پرسپولیس حتی در این شرایط هم تیم بزرگی بود نه تیمی کوچک. این تیم در این بازی ما را بسیار اذیت کرد اما ما عملکرد بهتری داشتیم و توانستیم تهران را با دست پر ترک کنیم.