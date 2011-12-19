  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۴

آرش افشین:

تساوی ثانیه‌های پایانی برابر پرسپولیس دلچسب بود

تساوی ثانیه‌های پایانی برابر پرسپولیس دلچسب بود

مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان کسب نتیجه مساوی در ثانیه های پایانی مقابل پرسپولیس در تهران را لذت بخش توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آش افشین پس از تساوی فولاد مقابل پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من از ابتدای فصل به خاطر مصدومیت در تیم ملی نتوانستم در فولاد بازی کنم و از هفته نهم  و دهم در مقاطع کوتاهی برای تیم به میدان رفتم. نوروزی و کاوه رضایی هم مصدوم بودند اما با توجه به این شرایط ما توانستیم در بازیهای آخر لیگ عملکرد خوبی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه نسبت به فصل قبل عملکرد ما در نیم فصل نخست افت داشت افزود: مطمئن باشید تیم فولاد با بازگشت نفراتش در نیم فصل دوم می تواند عملکرد به مراتب بهتری داشته باشد.

مهاجم تیم فوتبال فولاد خوزستان تاکید کرد: گل زدن در دقایق آخر به پرسپولیس و کسب نتیجه مساوی در ورزشگاه آزادی آن هم با یک بازیکن کمتر دلچسب بود و به اندازه یک پیروزی برای ما شیرین بود.

وی اضافه کرد: تیم ما در این دیدار موقعیت های زیادی نداشت اما از چند موقعیت اندک خود برای رسیدن به گل به بهترین شکل استفاده کرد.

افشین در پایان گفت: این یک واقعیت است که پرسپولیس حتی در این شرایط هم تیم بزرگی بود نه تیمی کوچک. این تیم در این بازی ما را بسیار اذیت کرد اما ما عملکرد بهتری داشتیم و توانستیم تهران را با دست پر ترک کنیم.

کد مطلب 1488197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها