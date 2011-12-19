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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۴۶

ملک عبدالله در نشست ریاض:

برادران اوضاع دشواری داریم / دیر بجنبیم از قافله عقب خواهیم افتاد!

برادران اوضاع دشواری داریم / دیر بجنبیم از قافله عقب خواهیم افتاد!

پادشاه عربستان لحظاتی پیش از سران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تقاضا کرد مرحله همکاری را پشت سر گذاشته و وارد مرحله وحدت شوند، چرا که آنها در شرایط دشواری به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، عبدالله بن عبدالعزیز در مراسم افتتاحیه سی و دومین نشست سران شش کشور حاشیه خلیج فارس موسوم به شورای همکاری گفت : ما در مرحله دشواری قرار گرفته ایم که این شرایط مستلزم وحدت ما است.

وی افزود : ملک عبدالله از شما می خواهم از مرحله همکاری به مرحله اتحاد در یک مجموعه یکپارچه منتقل شویم.

ملک عبدالله با تکرار جمله قبلی خود گفت : امنیت و ثبات ما هدف قرار گرفته است. به همین سبب امروز از شما می خواهم از مرحله همکاری به مرحله وحدت در یک مجموعه یکپارچه منتقل شویم.

وی هشدار داد هر کس از این ابتکار و طرح(انتقال از مرحله همکاری به مرحله اتحاد) خودداری کند، از قافله عقب خواهد افتاد.

از سوی دیگر خبرنگار العربیه از ریاض محل برگزاری این نشست اعلام کرد سوریه و پیگیری طرح شورای همکاری برای یمن و مسئله جزایر سه گانه و پرونده هسته ای ایران مهمترین محورهای نشست سران شورای همکاری را تشکیل می دهند.

البته خبرنگار این شبکه وابسته به آل سعود در گستاخی آشکار جزایر سه گانه و ابدی جمهوری اسلامی ایران را جزایر اماراتی! خواند.

خاطر نشان می شود انتظار می رود همانند نشستهای تکراری و بی نتیجه قبلی، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با تحریک آمریکا و دیگر کشورهای غربی، بار دیگر مواضع خصمانه و تکراری خود را علیه جمهوری اسلامی ایران تکرار کنند و پیش بینی می شود که در بیانیه پایانی این اجلاس ترجیع بند معروف این شورا یعنی "جزایر سه گانه ایرانی تنب بزرگ وتنب کوچک وابو موسی" و حمایت از ادعاهای بی اساس امارات نیز مورد توجه قرار گیرد.

کد مطلب 1488198

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