بیمارستان خرامه کمبود امکانات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در این بازدید از مراکز بهداشتی در بخش کربال اظهار داشت: در گذشته روستائیان ما با مشقت فراوان بیماران خود را به بیمارستان منتقل می کردند و اکنون با وجود خانه های بهداشت و پزشک خانوار این مشکل حل شده است.

وی گفت: مردم این منطقه به علت خشکسالی ومحرومیت به لحاظ بهداشتی و درمانی در مضیقه هستند و رفع این مشکلات توجه ویژه مسوولان را می طلبد.

فرماندار خرامه افزود: ساختمان و مراکز بهداشتی و درمانی این بخش محروم کیفیت خوبی ندارند و برخی از این ساختمانها بسیار فرسوده شده اند.

دهقان تصریح کرد: کمبود امکانات بهداشتی و درمانی به ویژه کمبود امکانات در بیمارستان خرامه از گلایه های اصلی مردم این شهرستان است.

در این بازدیدها مشکلات و مسائل مراکز نظیر کمبود پزشک خانواده، دارو، پرستار، امکانات گرمایشی و سرمایشی وتجهیزات پزشکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.