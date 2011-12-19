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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۱۹:۵۷

غلامرضا رضایی:

می‌دانستیم دلیل ناکامی پرسپولیس چیست امروز این همه مشکل نداشتیم

می‌دانستیم دلیل ناکامی پرسپولیس چیست امروز این همه مشکل نداشتیم

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت: همه از ما دلیل ناکامی پرسپولیس را می پرسند شاید اگر ما می دانستیم دلیل این ناکامی چیست امروز این همه مشکل نداشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب افزود: تیم ما موقعیت های زیادی را بدست آورد اما نتوانستیم سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کنیم و با سه امتیاز حساس را از دست دادیم.

وی  افزود: همه می گویند مشکل پرسپولیس چیست ؟ شاید اگر ما می دانستیم مشکل تیممان چیست؟ امروز اینقدر مشکل نمی داشتیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس وجود حاشیه های زیادی را از مشکلات این تیم خواند و گفت: انشاءالله از نیم فصل دوم جبران خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با اینکه از تیم های بالای جدول خیلی عقب افتاده ایم اما همه چیز قابل جبران است قطعا با تلاش بیشتر و برطرف کردن نقاط ضعف می توانیم این نتایج بد را جبران کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در آخرین بازی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برابر فولاد خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت تا با 22 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.

کد مطلب 1488202

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