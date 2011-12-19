به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی پس از تساوی یک بر یک تیمش مقابل فولاد خوزستان با بیان این مطلب افزود: تیم ما موقعیت های زیادی را بدست آورد اما نتوانستیم سه امتیاز این مسابقه را از آن خود کنیم و با سه امتیاز حساس را از دست دادیم.

وی افزود: همه می گویند مشکل پرسپولیس چیست ؟ شاید اگر ما می دانستیم مشکل تیممان چیست؟ امروز اینقدر مشکل نمی داشتیم.

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس وجود حاشیه های زیادی را از مشکلات این تیم خواند و گفت: انشاءالله از نیم فصل دوم جبران خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: با اینکه از تیم های بالای جدول خیلی عقب افتاده ایم اما همه چیز قابل جبران است قطعا با تلاش بیشتر و برطرف کردن نقاط ضعف می توانیم این نتایج بد را جبران کنیم.

تیم فوتبال پرسپولیس عصر دوشنبه در آخرین بازی نیم فصل اول رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی تهران برابر فولاد خوزستان به تساوی یک بر یک دست یافت تا با 22 امتیاز در رده نهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار گیرد.