بازی با شهرداری تبریز مشکل بود / خلاف بازیکنمان ثابت شود برخورد می کنیم!

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشی نژاد که درغیاب ابراهیم قاسم پور، سرمربی داماش گیلان در کنفرانس بعد از بازی این تیم مقابل شهرداری تبریز حاضر شده بود، اظهار داشت: یک بازی سخت را مقابل شهرداری تبریز پشت سر گذاشتیم ولی با این وجود فرصتهای خوبی برای زدن گل برتری بخصوص در نیمه دوم داشتیم.

وی افزود: ما در نیمه اول، بازی چندان خوبی ارائه ندادیم، اما در نیمه دوم شرایط بهتر شد و اگر بازیکنان ما در زدن ضربات نهایی دقت می کردند می توانستیم برنده این دیدار باشیم.

کاشی نژاد در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز یادآور شد: این بازی علاوه بر سختیهایی که برای ما داشت از طرفی نیز برای برنامه های تاکتیکی ما به دلیل شرایط نامساعد زمین مسابقه مشکل بود و ما نتوانستیم طبق برنامه پیش برویم.

وی درخصوص انجام عمل قبیح علیرضا جهانبخش بازیکن تیم داماش گیلان که پیش از این دو بازیکن تیم شاهین بوشهر نیز این کار را در تبریز انجام داده بودند، بیان کرد: ما روی نیمکت تمرکزمان به جریان بازی بود و اصلا متوجه کار این بازیکن نشدیم اما اگر برای ما کار خلاف وی ثابت شود حتما با او برخورد خواهیم کرد.

وی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با احتمال جدایی مهدی مهدوی کیا از تیم داماش گیلان، یادآور شد: هنوز رفتن این بازیکن مشخص نیست و مهدوی کیا فعلا به دلیل مصدومیت در حال استراحت است و در این خصوص باشگاه تصمیم خواهد گرفت.

مربی تیم داماش گیلان با اشاره به دلیل نیامدن ابراهیم قاسم پور، سرمربی این تیم به کنفرانس خبری قبل و بعد از بازی تصریح کرد: آقای قاسم پور در طول هفته تحت فشار شدیدی بود و بنابر اعلام خود ایشان نمی توانست در کنفرانس های خبری شرکت داشته باشند.

گفتنی است، دیدار تیمهای شهرداری تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازیهای هفته 17 و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.