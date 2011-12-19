توسعه نظام آمورشی ثمره اصلی وحدت حوزه و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ستوده عصر دوشنبه در دیدار با برخی چهره های دانشگاهی و روحانیون اردبیل، اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق وحدت میان حوزه و دانشگاه توجه به وحدت عملی میان این دو قشر است.

وی افزود: امروزه روحانیون و دانشگاهیان هر یک در مسئولیتهای اجتماعی قلمرو خاصی دارند اما از آنجا که هر دو برخاسته از یک فرهنگ هستند، باید وحدت عملی داشته باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با تاکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه مایه ذلت دشمنان اسلام است، اضافه کرد: شهید آیت الله دکتر مفتح از جمله علمای مبارز و فعالی بود که برای همبستگی و وحدت میان حوزه و دانشگاه تلاشهای بسیاری کرد.

وی تصریح کرد: این تلاشها و حرکتها در حالی صورت گرفت که عوامل وابسته به استبداد و استکبار می‌کوشیدند بین این دو مرکز علمی و فرهنگی شکاف ایجاد کرده و روحانی و دانشجو را نسبت به یکدیگر بدبین کنند.

اسلامی سازی علوم انسانی با وحدت حوزه و دانشگاه محقق می شود

ستوده ابراز داشت: جامعه‌ امروز اما به دلیل مواجهه با هجمه‌های غرب در شاخه‌های مختلف علمی، فرهنگی و سیاسی بیش از پیش نیازمند وحدت ناگسستنی حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها به عنوان مغز متفکر و قلب جامعه و بازوان فرهنگی و علمی کشور است و بدون شک زیر بنایی‌ترین قدم در راستای بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی در سایه‌ چنین وحدتی محقق می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل مهمترین راه مقابله با جنگ نرم دشمن را تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد و گفت: توطئه‌ دشمن در جنگ نرم ترویج فرهنگ غربی در بین جوانان جامعه اسلامی بوده اما وحدت حوزه و دانشگاه عامل مهمی در پویایی، پیشرفت و تعالی نظام جمهوری اسلامی به دست آینده سازان جامعه است.