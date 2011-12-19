آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس از سوم دیماه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم



اطلاعیه شماره (5) ستاد انتخابات کشور



در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، به آگاهی عموم ملت شریف ایران میرساند ، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روز شنبه مورخ 3/10/1390 تا پایان روز جمعه مورخ 9/10/1390جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد . لذا داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به ستاد انتخابات کشور، فرمانداریهای مراکز حوزه¬های انتخابیه، سفارتخانه¬ها یا کنسولگری¬ها یا نمایندگی¬های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.



1- اصل کارت ملی و سه نسخه تصویر آن.



2- اصل شناسنامه عکسدار و سه نسخه تصویر کلیه صفحات آن .



3- عکس جدید 4 × 3 ده قطعه (ترجیحا با زمینه روشن) .



4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل که معتبر باشد .



5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .



6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی .



به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :



1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .



2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .



3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .



4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن .



5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .



6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی .



7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام .



تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام ، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند .



تبصره 2 ـ هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود .

بر اساس قانون تفسیر ماده (28) که در تاریخ 12/5/1390 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده، مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.



در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند . در غیر اینصورت نامزدی آنان کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند .



همچنین به استناد ماده 46 قانون مذکور هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس می توانند شخصاً و به صورت کتبی انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی شود.



گفتنی است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس توافق شورای نگهبان و وزارت کشور روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

