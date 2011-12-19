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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۳

ستاد انتخابات کشور اعلام کرد:

آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس از سوم دیماه

آغاز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس از سوم دیماه

ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روز شنبه سوم دیماه تا پایان روز جمعه نهم دی ماه به مدت 7 روز انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اطلاعیه شماره (5) ستاد انتخابات کشور

در اجرای ماده 45 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 21 آئین نامه اجرایی آن، به آگاهی عموم ملت شریف ایران میرساند ، ثبت نام از داوطلبان نمایندگی دوره نهم مجلس شورای اسلامی از روز شنبه مورخ 3/10/1390 تا پایان روز جمعه مورخ 9/10/1390جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد . لذا داوطلبان می توانند به منظور اعلام داوطلبی خود در مهلت تعیین شده با همراه داشتن مدارک ذیل به ستاد انتخابات کشور، فرمانداریهای مراکز حوزه¬های انتخابیه، سفارتخانه¬ها یا کنسولگری¬ها یا نمایندگی¬های سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور مراجعه و اقدام به تکمیل فرم ثبت نام نمایند.

1- اصل کارت ملی و سه نسخه تصویر آن.

2- اصل شناسنامه عکسدار و سه نسخه تصویر کلیه صفحات آن .

3- عکس جدید 4 × 3 ده قطعه (ترجیحا با زمینه روشن) .

4- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرک معادل که معتبر باشد .

5- اصل و تصویر گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفاء و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل مشمول استعفای موضوع ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی .

6- اصل و تصویر برگ پایان خدمت وظیفه عمومی و یا مدرکی معتبر دال بر روشن بودن وضعیت مشمولیت خدمت وظیفه عمومی .

به استناد ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

1- اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران .

2- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران .

3- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه .

4- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن .

5- نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه .

6- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی ، شنوایی و گویایی .

7- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام .

تبصره 1- داوطلبان نمایندگی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی از التزام عملی به اسلام ، مذکور در بند (1) مستثنی بوده و باید در دین خود ثابت العقیده باشند .

تبصره 2 ـ هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب می شود .
بر اساس قانون تفسیر ماده (28) که در تاریخ 12/5/1390 به تایید شورای محترم نگهبان رسیده، مدرک معادل تحصیلی در هر مقطع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد.

در ضمن به استناد تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده هیچ یک از داوطلبان نمایندگی نمی توانند در بیش از یک حوزه انتخابیه خود را نامزد نمایند . در غیر اینصورت نامزدی آنان کلاً باطل و از شرکت در انتخابات آن دوره مجلس محروم می گردند .

همچنین به استناد ماده 46 قانون مذکور هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس می توانند شخصاً و به صورت کتبی انصراف خود را به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور اعلام نمایند و عدول از انصراف نیز پذیرفته نمی شود.

گفتنی است انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بر اساس توافق شورای نگهبان و وزارت کشور روز 12 اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
 
کد مطلب 1488208

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