بیهوده بودن انتقادهای کرزای/ ناتو همچنان به حملات خود ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ژنرال "کارستن یاکوبسن" سخنگوی نظامیان ناتو در افغانستان گفت این پیمان به عملیات خود علیه شبه نظامیان ادامه خواهد داد.

این مطلب امروز دوشنبه پس از انتقادات تند "حامد کرزای" از کشته شدن شهروندان افغانستان در این عملیات عنوان شد. سخنگوی ناتو در عین حال از افزایش حضور نیروهای ویژه افغان در این ماموریتها خبر داد.

به گفته وی، در این اقدامات شمار زیادی از شبه نظامیان و سرکردگان آنان نیز دستگیر و یا کشته شده اند. این در حالی است که ادامه عملیات نظامی ناتو در افغانستان خشم مردم این کشور را برانگیخته است.

گفتنی است"حامد کرزای" در جلسه شورای امنیت افغانستان ضمن انتقاد از حمله نظامیان خارجی به منزل رئیس مبارزه با مواد مخدر ولایت "پکتیا"، از "جالن آلن" فرمانده نظامیان خارجی در این کشور خواست تا به این حملات پایان دهد.