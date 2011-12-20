چرخش کاربردی در حوزه اخلاق/ مطالعه اخلاق دهه هفتاد متحول شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب "چه چیزی را باید در حال حاضر باور کرد: کاربست معرفت شناسی در مسائل جاری زندگی" اثر دیوید کودی از سوی انتشارات ویلی بلک ول منتشر شد.

دکتر دیوید کودی استاد فلسفه دانشگاه تاسمانیا در استرالیا در مورد ضرورت مطالعه مباحث کاربردی در حوزه معرفت شناسی به خبرنگار مهر گفت: در ابتدا باید توجه داشت که معرفت شناسی یکی از شاخه‌های فلسفه است که در قرون اخیر و به ویژه در قرن بیست و یکم اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

وی افزود: این پرسش که چه چیزی را باید باور کرد اولین و مهمترین پرسش در حوزه معرفت شناسی به شمار می‌رود. به رغم اهمیت این پرسش در معرفت شناسی بحثهای انتزاعی در مورد این موضوع صورت گرفته و مباحث کاربردی در مورد آن چندان مورد توجه نبوده است.

وی تأکید کرد: یکی از محورهایی که در این اثر بنا داشتم به آن بپردازم این بود که مواجهه با این پرسش را از رهگذر مسائل عینی و ملموس مورد توجه قرار دهم. پرسش این بود که ما به عنوان انسانی که در ابتدای قرن بیست و یکم زندگی می‌کنیم چه چیزهایی را باید باور کنیم.

وی افزود: ضرورت نگارش اثر این بود که مسائل کاربردی در حوزه معرفت شناسی بسیار مغفول مانده است از اینرو این کتاب تلاشی است برای طرح مباحث کاربردی در حوزه معرفت شناسی.

مؤلف کتاب "چه چیزی را باید در حال حاضر باور کرد" در ادامه یادآور شد: در واقع این اثر را شاید بتوان چرخشی به سوی مباحث کاربردی در معرفت شناسی دانست.

این استاد معرفت شناسی در پایان یادآور شد: در واقع این اثر ضرورتی بوده که متعاقب چرخش در مباحث اخلاقی معاصر رخ داده است. به عبارت دیگر از سال 1970 میلادی شاهد نوعی چرخش در مطالعه اخلاق هستیم. این چرخش را می‌توان نوعی چرخش عملی و کاربردی در نظر گرفت.