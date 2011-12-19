تلاش برای وحدت مخالفان رژیم آل سعود/ ریاض 72 جنگنده پیشرفته خرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی عربستان با خانواده شهید "علی عبدالله القریریص" در منزل این شهید در العوامیه دیدار کردند.

از سوی دیگر یک فعال حقوقی زن که همراه هیئت مذکور بود گفت: انجام این دیدارها عزم جامعه را برای ادامه مسیر عدالت طلبی استوارتر می کند.

یکی از همسران زندانیان سیاسی در بند آل سعود هم بیان کرد: چنین دیدارهایی سبب وحدت و همدلی بیشتر خواهد شد و در تحقق اهداف مهم است.

این در حالی است که هیئت مذکور که قبلا با خانواده های شهیدان "ناصر المحیشی" و سید "علی الفلفل" هم دیدار کرده بودند قرار است با خانواده شهید سید "منیب العدنان" و خانواده دیگر شهدا هم دیدار کنند.

خبر دیگر از عربستان اینکه "عبدالغنی هلال الثبیتی" فرمانده پایگاه هوایی ملک عبدالعزیز در منطقه شرق عربستان اعلام کرد: تاکنون 72 فروند هواپیمای تایفون خریداری شده که حدود 24 فروند از آنها وارد طایف شده است.

وی افزود: هواپیماهای تایفون از پیشرفته ترین نوع هستند که به ناوگان هوایی عربستان افزوده می شوند و ما ششمین کشور دارنده این نوع هواپیما هستیم.