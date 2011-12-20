وزارت ورزش و جوانان به تمام مشکلات و مسائل جوانان رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالصائب حجتی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری، رسیدگی به مسائل اجتماعی جوانان از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه دشمنان همواره پشت سنگرهای جنگ نرم علیه ایران اسلامی از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

وی از اهمیت گسترش فضاهای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی برای قشر جوان جامعه خبر داد و افزود: پیش از آن که سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی ادغام شوند، سازمان تربیت بدنی هیچ مسئولیتی نسبت به امور تربیتی جوانان بر عهده نداشت، این در حالی است که اکنون حوزه ورزش در رتبه پایین‌تری نسبت به مسائل اخلاقی و اجتماعی جوانان قرار دارد.

حجتی افزود: استان زنجان از جمله شهرهایی است که سرانه ورزش در آن از نرم کشوری بالاتر بوده و همچنان رو به افزایش است، لذا در این امر نباید از کمک‌های شایان استاندار زنجان چشم‌پوشی کرد، چراکه شواهد، نشان‌دهنده آن است که همواره در تمامی حوزه‌های ورزشی، علی‌الخصوص ورزش‌های همگانی حمایت‌های مالی شدیدی کرده اند.

حجتی با بیان اینکه تنها سازمان ورزش و جوانان برای نهادینه کردن اخلاق و فرهنگ اجتماعی کافی نیست ادامه داد: همواره در جامعه باید نهادها و ارگان‌های مختلفی برای رسیدگی به امور جوانان وجود داشته باشد، لذا نباید فقط به این سازمان تکیه کرد و با کمک نهادهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداسیمای جمهوری اسلامی ایران، در امر تربیت هرچه بهتر جوانان گام بلندی برداشت.

مدیرکل استان‌های وزارت ورزش و جوانان از نیمه‌کاره بودن بیش از 3 هزار پروژه ورزشی خبر داد و افزود: سرانه ورزشی کشور، بدون احتساب این 3 هزار پروژه ناتمام قابل قبول می‌باشد، ولی با اعتباری بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان می‌توان به‌سرعت این پروژه‌ها را به اتمام رساند.

