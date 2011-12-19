نتیجه بازی با داماش راضی کننده نبود/ چمن ورزشگاه تبریز مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یشیچ در کنفرانس خبری بعد از بازی تیمهای شهردرای تبریز و داماش گیلان در جمع خبرنگاران گفت: ما امروز هم مثل اکثر بازیهایی که در نیم فصل اول انجام دادیم خوب کار کردیم، ولی باز هم شانس با ما یار نبود و نتوانستیم از فرصتهای بدست آمده نهایت استفاده را کنیم و به همین خاطر من اصلا از نتیجه بازی راضی نیستم.

وی افزود: با این حال من هیچ گلایه ای از بازیکنان تیم ندارم چرا که آنها تلاش خود را کردند و من می دانم که آنها بیشتر از من به خاطر از دست رفتن موقعیتهای تیم ناراحت هستند.

یشیچ در خصوص وضعیت نامطلوب زمین چمن ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز بیان کرد: بازی کردن در چنین زمینی کار سختی است و همینکه ما توانستیم در چنین زمینی برنامه های تاکتیکی خود را تا حدودی اجرا کنیم باید از بازیکنان تشکر کنم.

وی افزود: همانطور که همه دیدند ما امروز هم خوب بازی کردیم و موقعیتهای گل زیادی را خلق کردیم، اما من معتقدم که در نیم فصل دوم شرایط باید بهتر شده و اشتباهات ما کمتر شود تا بتوانیم مزد بازیهای تیم خود را بگیریم.

سرمربی تیم شهرداری با بیان اینکه تیم داماش حریفی سفت و سخت بود، یادآور شد: ما در این بازی هرچه به آخر نزدیک می شدیم کارمان سخت تر می شد چون تیم داماش در نیمه دوم بسته تر بازی کرد و فقط یک مهاجم در زمین داشت و به همین دلیل کار ما برای زدن گل سخت تر شد.

وی با اشاره به جذب چند بازیکن جدید در نیم فصل دوم، اظهار داشت: ما اگر بتوانیم چهار بازیکن به ترکیب تیممان اضافه کنیم مطمئنا در نیم فصل دوم کارمان بهتر پیش می رود، اما این را هم بگویم که ما نمی خواهیم اسم را با اسم عوض کنیم و معتقدم که نفرات درج شده باید آنهایی باشند که مد نظرمان هستند.

یشیچ به احتمال جذب چند بازیکن از نفرات مازاد تیم تراکتورسازی تبریز در نیم فصل اشاره کرد و گفت: اگر مسئولان باشگاه تراکتورسازی آنها را در لیست فروش قرار دهند و آنها جزو نفرات مدنظر ما باشند حتما این بازیکنان را به تیم اضافه خواهیم کرد.

سرمربی شهرداری در ادامه اظهار داشت: ما از فردا به مدت پنج روز استراحت خواهیم کرد و پس از آن طبق برنامه ای که به هیئت مدیره داده ام از روز 25 دسامبر به اردوی یک هفته ای آنتالیا خواهیم رفت.

گفتنی است، دیدار تیمهای شهرداری تبریز و داماش گیلان از چارچوب بازیهای هفته 17 و پایانی نیم فصل اول لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید.