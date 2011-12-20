به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب لویاتان هابز یکی از مهمترین کتابها در فلسفه سیاسی در دنیای انگلیسی زبان است. هابز در کتاب "لویاتان" به بررسی فلسفه سیاسی خود پرداخته است، او در این کتاب به تشریح دولت و قرارداد اجتماعی توجه نشان داده است.

هابز معتقد است انسانها در وضعی طبیعی به سر می‌برند و برای رهایی از این وضع بر اساس قرارداد اجتماعی دولت را ایجاد می‌کنند تا برای آنها امنیت به ارمغان آورد. در این اثر خطوط اصلی سرشت، صورت و قدرت دولت مدنی توسط هابز ترسیم شده است.

توماس هابز را می‌توان پایه‌گذار نظریه دولت مدرن دانست، او از بنیانگذاران واقع‌گرایی سیاسی است، هابز در فلسفه سیاسی خود، فهم و درک از نظم سیاسی عادلانه‌ را به گونه‌ای ریشه‌ای دگرگون می‌سازد.