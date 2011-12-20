خمین؛ شهری با گونه های سوخته از بی توجهی اکنون در مسیر تحول

به گزارش خبرنگار مهر، در کوچه پس کوچه های خمین که راه می روی سیلی سرخ بی توجهی رژیم گذشته را در جای جای آن می بینی، شهری که زادگاه امام خمینی است و کوچه های آن یاد و خاطره کودکی و جوانی امام را زنده می کند.

خمین در 65 کیلومتری اراک قرار دارد و دارای بیش از 140 هزار نفر جمعیت است و جنوبی ترین شهرستان استان مرکزی محسوب می شود.

این شهر، از شمال به شهرستان اراک و سربند، از شرق به محلات، از جنوب به گلپایگان و از غرب به الیگودرز محدود می شود و دو هزار و 267 کیلومتر مربع وسعت دارد.

خمین از گذشته تا امروز

خمین بخشی از بلاد جبال و عراق عجم بوده که در طول تاریخ نامهای گوناگونی به خود گرفته است، یونانیان آن را مدیا می گفتند، چرا که آنجا سرزمین ماد بوده است.

در متون جغرافیای اسلامی به نامهای کوهستان، جبال، جبل، قهستان، قوهستان و بالاخره عراق عجم نامیده شده است، بعدها قسمت وسیعی از عراق عجم را تیمره نام نهادند و سپس تیمره به تیمره علیا و تیمره سفلی تقسیم شد که تیمره علیا، محدوده کنونی شهرستان خمین بوده است.

از منابع محدود چنین بر می آید که شهرت تیمره و خمین پیش از اسلام و قرون اولیه اسلامی بیش از دوره های بعد بوده است و آخرین منابعی که در آن از تیمره نام برده شده مربوط به قرن پنجم و هفتم هجری است و پس از آن تا چهارصد سال منابعی که روشنگر وضعیت ناحیه باشد در دست نیست.

نام خمین در منابع به صورت خمهین، حمهین، خهبین، خماهین آمده است و برای اولین بار در کتاب تاریخ پیامبران و شاهان که هزار سال پیش نگاشته شده به نام خیمن اشاره شده است که اکنون خمین است.

بیت امام خمینی، مرکز ثقل خمین

خانه امام خمینی در مرکز خمین قرار دارد و از جمله مکان ها و منازل مورد ادب و احترام مردم ایران به ویژه مردم استان مرکزی است که سالانه پای هزاران میهمان و گردشگر را به این شهر باز می کند و مسافران زیادی از داخل و خارج وارد استان می شوند.

خانه امام خمینی، جایی است که امام در آن به دنیا آمد، نوجوان و جوان شد. منزلی که حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران در آن متولد شده، زندگی نموده و بنا و چهار چوب شکل گیری انقلاب اسلامی ایران را در اندیشه خود پرورانده است.

از دیگر مراکز دیدنی و فرهنگی و تاریخی شهرستان خمین می توان، به امامزاده ابوطالب، امامزاده اسماعیل، رودخانه خمین، امامزاده عبدالله بن علی (ع)، کبوتر خانه، و قلعه سالار محتشم اشاره کرد.

سنگ نگاره های تیمره، سند 40 هزار سال قدمت خمین

از مهمترین آثار باستانی کشور، سنگ نگاره های تیمره است که یکی از کاملترین مجموعه های سنگ نگاره کشور را شامل می شود که در خمین قرار دارد و این سنگ نگاره ها بیش از 40 هزار سال قدمت دارد.

نمادها، کتیبه ها و سنگ نگاره های تاریخی منطقه تیمره است، این نگاره ها که ناشی از تجربیات عینی و باورهای اعتقادی و فرهنگی نیاکان ما می باشد بر دل صخره های متعددی در بخش جنوبی استان مرکزی دیده می شود.

آن زمان که خط و نگارشی وجود نداشته و آدمی مجبور بوده، مجموعه اطلاعات معیشتی و شکار، حفاظت، واعلام خطر، آیین و رسومات و شیوه زندگی را از طریق نقش و نگاره ها به دیگران منتقل نماید، این سنگ نگاره های انحصاری بوجود آمده است.

با مروری بر صفحه های صخره ای سخت منطقه خمین در می یابیم که چگونه انسان های اولیه دانش و تجربه کسب شده خود را از طریق این نمادها به نسل های بعد از خود انتقال داده اند.

قلعه سالار محتشم



این قلعه در شهر خمین و مربوط به دوره قاجار است که از نظر ساخت کالبدی و معماری بسیار ارزنده است و سبک معماری، تزئینات و فضای داخلی، اسکلت ساختمانی و نوع مصالح به کار رفته آن را به صورت یک اثر معماری بی نظیر در آورده است.

بنا بر شواهد وسعت این قلعه در گذشته بسیار بیشتراز وضعیت کنونی بوده است و در حال حاضر این بنا دارای دیوار های بلند در چهار طرف است که در سمت جنوب آن بر روی یک دیوار یک اثر تزئینی بنام کلاه فرنگی وجود داشته که محوطه و ساختمان اصلی را تشکیل می داده است.

خمین در مسیر تحول

اکنون این شهر به عنوان سومین شهر استان، در مسیر توسعه قراز گرفته است تا گرد محرومیت از جای جای آن زدوده شود.

استاندار مرکزی در این باره گفت: تخصیص آب از سرشاخه های دز به شهرستان خمین به صورت شبانه روزی در حال پیگیری است و عملیات اجرایی انتقال آب از سرشاخه های دز به این شهرستان از سال 91 اغاز خواهد شد.

علی اکبر شعبانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به خشکسالی سالهای اخیر در شهرستان خمین باید آب تجدید شونده فاضلاب این شهرستان در مسیر دشت خمین رهاسازی شود تا بتوانیم استفاده بهینه ای از آب داشته باشیم.

چهره خمین متحول شده است

وی گفت: شرایطی که خمین در قبل داشته با وضعیت کنونی آن دو تفاوت جدی پیدا کرده است این شهرستان در دوران قبل از انقلاب اسلامی میزان بهره برداری از چاه های کشاورزی بسیار محدود بوده است در حالی که متاسفانه براثر حفاری و استفاده غیر مجاز از آب، سطح آب در چاهها بسیار کاهش یافته است و به ناچار برای تامین آب سدهای مختلفی در احداث شده است.

شعبانی فرد، اضافه کرد: مجلس و دولت در راستای توسعه آبیاری قطره ای و بارانی، با تصویب اینکه 85 درصد بودجه آبیاری بارانی و قطره ای توسط دولت به صورت رایگان در اختیار کشاورزان قرار گیرد یکی از مهمترین برنامه های حمایتی از بخش کشاورزی را انجام داده اند.

کارخانه سایپای خمین تعیین تکلیف شد

وی با اشاره به حوزه صنعت در شهرستان خمین افزود: کارخانه سایپای این شهرستان تعیین تکلیف شده و به سرعت کارها برای تسریع در روند اجرای این پروژه مهم در حال انجام است.

وی ادامه داد: احداث کارخانه پتروشیمی که سرمایه گذار آن بانک ایران زمین است ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی آن آغاز می شود و تا مرحله صندوق توسعه ملی پیش رفته که با توجه اینکه ایران تحریم شده است این شرایط بر صنعت کشور تاثیر گذار بوده و باید بتوانیم با مدیریت صحیح این وضعیت صنعت کشور را ساماندهی کنیم.

وی گفت: دومین کارخانه پتروشیمی که سرمایه گذار آن نیز بانک ایران زمین است در مسیر شهر قورچی باشی و شهرستان شازند احداث می شود و تا پایان امسال کارهای تامین گاز آن باید انجام شود.

احداث کارخانه سیمان در خمین

وی، احداث کارخانه سیمان در این شهرستان که به 600 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که با مشارکت سه بانک بخش عمده ای از منابع مالی آن تامین شده است.

استاندار مرکزی، اشاره کرد: در بحث صنعت، تامین زیرساخت های اساسی است که تا آنها را ایجاد نکنیم نمی توانیم در جذب سرمایه گذار موفق عمل کنیم.

وی ادامه داد: در صورت تامین اعتبارات لازم پروژه چهار بانده شدن خمین - اراک تا پایان سال 91 به بهره برداری می رسد.

احداث نیروگاه

وی ادامه داد: شبکه برق باختر در خصوص تامین برق شهرستان مشکلی نداشته و با احداث نیروگاه پست 400 مگاواتی برق می توانیم زیر ساخت های لازم در جذب سرمایه گذار را فراهم کنیم.

شعبانی فرد، در ادامه با بیان اینکه، قورچی باشی تنها شهرستان خمین است، گفت: جاده شهر قورچی باشی پیشانی شهرستان خمین است و باید ساماندهی شود.



طرح توسعه خمین

طرح توسعه خمین با هدف جبران عقب افتادگی های این شهر در سال 1381 در مجلس به تصویب رسید.

این طرح در مرحله اجرا و دریافت تسهیلات با مشکلاتی روبرو شد، به گفته کارشناسان اگر این طرح در زمان خود و به سرعت اجرا می شد، وضعیت خمین بهتر از امروز بود، اما به گفته مسئولیت این شهر، این طرح نمی تواند تمام نیازهای خمین را برطرف کند.

با وجود همه حرف و حدیث ها، اکنون خمین و خمینی ها منتظر مسئولان هستند تا با اجرای برنامه های مدون و قول های داده شده خمین را به جایگاه اصلی خود هدایت و برسانند.