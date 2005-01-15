استعفاي چند تن از كارمندان كميته انتخابات مركزي فلسطين

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، بهاء البكري مسئول روابط عمومي اين كميته و يكي از افرادي كه استعفا كرده است دراين رابطه گفت:من به همراه تعدادي ازكارمندان انتخابات به دليل فشارهاي برخي ازمسئولان بركار كميته كه منجربه اتخاذ تصميمات اشتباه شده از مسئوليتهاي خود كناره گيري كرديم .

البكري ازگفتن جزييات بيشتر درمورد اين تصميم خودداري كرد اما گفت: اين تصميم به دنبال اعلام نتايج انتخاباتي كه منجر به پيروزي ابومازن كانديداي جنبش فتح در انتخابات رياست تشكيلات خودگردان فلسطين اتخاذ نشده است .

وي گفت: انتخابات فلسطين سالم وآزاد برگزار شد اما ما ازدخالتهايي كه مي تواند برانتخابات قانونگذاري فلسطين درصورت ادامه يابد سخن مي گوييم.

البكري از اجراي انتخابات قانونگذاري فلسطيني درجولاي آينده خبر داد.اما تاكنون درمورد تعداد كارمندان استعفا كرده مشخص نشده است اما همه اعضا به طور دسته جمعي استعفا نكردند.



اين منابع انتخاباتي فلسطين همچنين گفتند: تصميمات درمورد تمديد دوره انتخابات درروزراي گيري و اجازه دادن به شهروندان به دادن راي از طريق استفاده از كارتهاي شخصي بدون رجوع به مراكز ثبت نام در نتخابات در نهم ماه جاري اتخاذ شده است .