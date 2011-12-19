پنجمین نمایشگاه دام و طیور در قزوین برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی وحدتی در این باره اظهارداشت: پنجمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان، دامپزشکی، صنایع و تجیهزات وابسته از فردا سه شنبه در قزوین افتتاح می شود.
وی افزود: در این نمایشگاه 83 شرکت داخلی و نمایندگی های شرکتهای خارجی با حمایت سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، دامپزشکی، صنایع سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران، نشریات تخصصی داخلی و خارجی و شرکتهای مرتبط و فعال برگزار خواهد شد.
وحدتی یادآورشد: این نمایشگاه برای پنجمین بار در استان برپا می شود و به مدت چهار روز در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.
این مسئول بیان کرد: 40 درصد از فضای سه هزار و 600 متری نمایشگاه به بخش دامپروری، 28 درصد دامپزشکی، 32 درصد در بخش ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی اختصاص خواهد یافت.
وحدتی یادآورشد: این نمایشگاه با هدف ایجاد فضای رقابتی برای ورود به بازارهای جدید، ارائه توانمندیهای مشارکت کنندگان، معرفی کالا و خدمات جدید مشارکت کنندگان، سنجش توان رقابتی مشارکت کنندگان، افزایش میزان تبلیغات در سطح عمومی، تحقیق بازار و بازاریابی، دریافت سفارش و فروش فوری، گسترش کانال ها و ایجاد نمایندگی برپا می شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین بیان کرد: استانهای اصفهان، البرز، زنجان، همدان، فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، گلستان، مازندران، قم، قزوین و تهران و نمایندگان شرکت های خارجی از هلند، اسپانیا، نروژ، دانمارک، فرانسه، بلژیک، ترکیه، آمریکا، انگلیس، آلمان، هند، چین، تایوان، آذربایجان، ارمنستان و ایتالیا در این نمایشگاه حضور فعال خواهند داشت.
این نمایشگاه عصر فردا سه شنبه 29 آذرماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
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