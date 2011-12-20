پوشش تلفن همراه در استانهای شمالغرب کشور وضعیت مطلوبی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جاویدی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این سازمان، یک نهاد حاکمیتی در حوزه ارتباطات است و استانهای قزوین، آذربایجان غربی، شرقی، زنجان، گیلان، اردبیل توسط این سازمان به طور متمرکز تحت پوشش این نهاد هستند.

وی ادامه داد: این سازمان نظارت بر سرویس های رادیویی، شبکه های وایکمس، شبکه های ماهواره ای، شبکه های تلفن همراه، تلفن ثابت، شبکه های رادیویی و گمرکات را دارد.

مدیرکل تنظیم مقررات ارتباط رادیویی شمالغرب کشور پوشش تلفن همراه در استانهای شمالغرب کشور را در وضعیت مطلوبی یاد کرد و گفت: معضلات در مناطقی که مشکل دارند برطرف می شود.

جاویدی تاکید کرد: تحقق اهداف دولت الکترونیک در کشور با ارائه خدمات بهینه شرکت های خدمات رسان امکان پذیر است و در این راستا سازمان در مسیر تحقق اهداف دولت الکترونیک نظارت های جدی را بر فعالیت شرکت های در حوزه های مختلف را دارد.

وی افزود: تعرفه های ارائه شده به شرکت های تحت پوشش خدمات رسان، بر اساس اعلام کمیسیون سازمان تنظیم و مقررات ارتباطی کشور ابلاغ می شود.

مدیرکل تنظیم مقررات ارتباط رادیویی شمالغرب کشور گفت: تعرفه های سازمان تنظیم و مقررات و ارتباط رادیویی کشور در سال جاری تغییری نکرده است و با هرگونه افزایش خودسرانه شرکت ها برخوردی جدی صورت می گیرد.

جاویدی یادآور شد: کیفی سازی فعالیت های امور ارتباطی و رادیویی مناطق شمالغرب کشور در سرلوحه فعالیت های این سازمان قرار دارد.

وی گفت: پهنای باند اینترنت در حال حاضر در استانهای شمالغرب کشور رضایتبخش نیست.