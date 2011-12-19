به گزارش خبرنگار مهر، میروسلاو بلاژویچ بعد از موفقیت تیمش در کسب برتری مقابل تیم فوتبال صبای قم در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور در کنفرانس خبری، تصریح کرد: همانگونه که ملاحظه کردید بازی بسیار سخت اما جالبی از هر دو تیم تماشا کردیم و حتی می توانم بگویم که امروز شاهد فوتبالی مدرن از تیم های مس کرمان و صبای قم بودیم.



وی ادامه داد: انصافا از هر دو سمت زمین مسابقه شاهد جذابیت های زیادی در حرکات رو به جلوی تیمی از صبا و مس بودیم و چون بازی به ضربات پنالتی کشیده شد دیگر این شانس مس بود که توانست صبا را شکست داده و به مرحله نیمه نهایی صعود کند.



سرمربی کروات تیم فوتبال مس کرمان افزود: من به بازیکنان خودم و تیم صبای قم تبریک می گویم که 120 دقیقه جانانه بازی کردند، به خصوص به تیم صبای قم که در حال حاضر آنها در جدول رده بندی لیگ برتر به مراتب وضعیت بهتری نسبت به ما دارند و متاسفانه ما باید برای بقا در لیگ بجنگیم.



وی یاد آور شد: من هنوز هم به نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران امیدوار هستم و می دانم که با مدلی که امروز مقابل صبای قم بازی کردیم، در بازی های دور برگشت قطعا نتایج بهتری در لیگ برتر کسب می کنیم.



بلاژویچ کروات تصریح کرد: ما قطعا قهرمان جام حذفی فوتبال باشگاه های ایران می شویم زیرا من در دنیای فوتبال به مربی ای مطرح هستم که هر کجا مربیگری کنم یا در لیگ آن کشور قهرمان می شویم یا جام حذفی را از آن خود می کنیم و این اتفاق قطعا برای مس کرمان هم خواهد افتاد.



وی بیان داشت: من در آستانه این دیدار به بازیکنان تیم فوتبال مس کرمان گفته بودم که اگر بتوانیم از سد صبای قم که تیمی قوی و منسجم است، عبور کنیم قطعا می توانیم در ادامه مسابقات نیز موفقیت آمیز عمل کرده و قهرمان جام حذفی شویم.



سرمربی کروات تیم فوتبال مس کرمان در پاسخ به این سئوال که به نظر شما کدام تیم در جریان مسابقه نسبت به دیگری برتر بود و شانس کسب پیروزی داشت، تصریح کرد: من الان و در این شرایط به واقع نمی توانم پاسخ شما را بگویم زیرا به نظرم عادلانه ترین نتیجه، همان تساوی بود ولی شما بهتر می دانید که در پنالتی ها شانس دخیل است و این ما بودیم که امروز خوش شانس تر از تیم فوتبال جوان و با انگیزه صبای قم بودیم و پیروز میدان شدیم.



تیم فوتبال مس کرمان با غلبه بر صبای قم به مرحله نیمه نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور صعود کرد و حریف تیم شاهین بوشهر شد.