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۲۸ آذر ۱۳۹۰، ۲۱:۴۱

استقبال مسکو از تصمیم دمشق/این اقدام آرامش را به سوریه بازمی گرداند

استقبال مسکو از تصمیم دمشق/این اقدام آرامش را به سوریه بازمی گرداند

وزارت امور خارجه روسیه از موافقت دولت سوریه با ورود ناظران خارجی به این کشور استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت روسیه موافقت دمشق با ورود ناظران به این کشور را در راستای بهبود وضعیت این کشور و تضمین ثبات آن ارزیابی کرد.

وزارت  امورخارجه روسیه امروز دوشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد امضای توافقنامه سوریه در این رابطه آرامش را به مردم سوریه بازگردانده و سبب بهبود وضعیت کشور می شود.
 
دولت سوریه امروز با طرح اتحادیه عرب برای اعزام ناظران خارجی به این کشور موافقت کرد. به گفته ولید المعلم وزیر خارجه سوریه، این تصمیم با مشورت مسکو انجام شده است.
 
روسیه پیش از این نیز ضمن مخالفت با مواضع آمریکا و همپیمانان اروپایی اش در مورد سوریه بر لزوم دخالت نکردن غرب در مسائل این کشور تاکید کرده است.
کد مطلب 1488237

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