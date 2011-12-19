تعطیلی کارخانه های اطراف تهران تا شنبه /توقف فروش روزانه طرح ترافیک

محمد رضا محمودی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار کاهش آلودگی هوا گفت: کارخانجات اطراف تهران با نظر محیط زیست تا شنبه فعالیت نمی کنند،همچنین کارگاه های تولید شن، ماسه و تولید آسفالت در شهر تهران و شهرستان های غرب تهران مانند قدس، ملارد، ری، شهریار و ... تعطیل می شوند.

وی ادامه داد: فعالیت های عمرانی شهرداری تهران به جز مترو تا شنبه تعطیل می شود همچنین فروش مجوز های روزانه طرح ترافیک تا شنبه تعطیل است.

محمودی با بیان این که تردد کامیون های شهرداری نیز تا شنبه متوقف است، گفت: روزانه 900 کامیون شهرداری برای انجام پروژه های عمرانی در شهر تردد دارند که تنها کامیون های مترو اجازه تردد دارند.

وی ادامه داد: تجهیز محدوده طرح ترافیک زوج و فرد به دوربین های کنترل ترافیک و توسعه دولت الکترونیک از دیگر مصوبات جلسه امروز بود.

معاون استاندار با اشاره به مسئولیت های پلیس راهنمایی و رانندگی برای کاهش آلودگی هوا گفت: تمامی خودروهای دودزا حتی سرویس مدارس، ادارات، اتوبوس های شرکت واحد در صورت ایجاد آلودگی باید توسط پلیس راهور متوقف شوند.

محمودی ادامه داد: همزمان با هفته و روز هوای پاک، شهرداری های استان تهران، نهال رایگان عرضه می کنند تا بر نقش فضای سبز بر کاهش آلودگی هوا تاکید کند.

به گفته معاون استاندار آلودگی هوای تهران به میزانی نبود که موضوع تعطیلی پایتخت مطرح شود .