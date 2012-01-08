زندان بگرام؛ شکنجه گاه زندانیان افغان

به گزارش خبرنگار مهراز کابل، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان گزارشی را منتشر کرده که درآن از شکنجه و آزار و اذیت زندانیان افغان توسط سربازان آمریکایی خبرداده است. "عبدالقادر عدالتخواه" معاون این کمیسیون اظهار داشت که حقوق متهمین در این بازداشتگاه نقض شده است.

"احمد حنیف حنیف" مشاور کمیسیون یادشده گفته است: مواردی چون اجرا نشدن دستور دادگاه مبنی بر آزادی، استفاده از گاز، بدرفتاری سربازان آمریکایی، عدم دسترسی زندانیان به وکلای مدافع، وضع محدودیت روند ملاقات زندانیان با خانواده هایشان و عدم تغذیه آنان از جمله شکنجه هایی است که زندانیان این بازداشتگاه با آنها روبرهستند

در این گزارش که شکایات زندانیان به صورت مستند آمده، عبدالجبار یکی از زندانیان که 71 سال عمر دارد شکایت نموده می گوید: او در سلول تنگ و تاریک نگهداری می شود و در اثرشنکجه نگهبانان آمریکایی دندان های وی شکسته است.

در این گزارش به نقل از زندانی دیگرآمده که بیش از یک هفته به آنان غذا داده نشده و بعد از آن آنها معاینه می شوند که آیا تحمل گرسنگی بیشتر را دارند یا خیر؟

زندان بگرام که با تغییر نام به زندان پروان نیز یاد می شود، دارای دو بخش داری نظارت بین المللی وافغان ها می باشد

"گل رحمان قاضی" رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت که در داخل افغانستان زندان خارجی از نظر قانون قطعا مجاز نیست و حاکمیت باید توسط خود افغان ها اعمال شود.

زندان بگرام در گذشته یکی از بدنام ترین بازداشتگاه های آمریکایی ها بوده و نهادهای حقوق بشری، بارها از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در آن گزارش کرده اند.

این گزارش درحالی انتشاریافته است، که چندی پیش حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان گفته بود: مسئولیت زندان بگرام باید تا یک ماه دیگر از نیروهای آمریکایی به حکومت افغانستان سپرده شود

براساس اعلامیه ای که از سوی دفتر رئیس جمهوری افغانستان منتشر بود ظرف این یک ماه، علاوه بر زندان بگرام، سایر زندانیانی که در بازداشت نیروهای آمریکا در افغانستان هستند، نیز باید به دولت افغانستان سپرده شوند.

در حال حاضر بیش از سه هزار زندانی در بازداشتگاه پروان به سر می برند که زندانیان مبنی بر ادعاهای فرمانده پادگان 435 نیروهای ایتلاف بین المللی ناتو بر اساس گزارش های اطلاعاتی و شواهدی که فقط از نگاه اصول و قوانین مربوط به جنگ اعتبار دارد توقیف شده اند.