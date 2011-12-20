خبرنگاران قمی آموزش دیپلماسی دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی که با حضور 26 نفر از خبرنگاران رسانههای جمعی قم برگزار شد، آخرین تحولات جهان اسلام و غرب مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در ابتدای این دوره که از صبح تا شامگاه دوشنبه برگزار شد، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه به تشریح بایدها نبایدها در دیپلماسی عمومی و نقش مهم رسانهها پرداخت و از رسانههای جمعی به عنوان مهمترین ابزار در شکلگیری و جهتدهی افکار عمومی یاد کرد.
همچنین فتحاللهی معاون آسیا، اقیانوسیه و مشترک المنافع وزارت امور خارجه نیز به بررسی نقش آمریکا در طراحی توطئههای مختلف در آسیا و راهبرد برون رفت از این توطئهها با استفاده از ظرفیت رسانههای جمعی پرداخت.
علی آهنی معاون کشورهای اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه نیز تحلیلی از مسائل پیرامونی سیاست خارجی در کشورهای اروپایی و آمریکایی از جمله تصویب طرح کاهش روابط با انگلیس توسط مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
حسین امیر عبداللهیان معاون کشورهای عربی و آفریقا وزارت امور خارجه نیز در سخنانی به اشاره به گسترش بیداری اسلامی در کشورهای عربی و آفریقایی، شرایط کنونی منطقه و سیر تحولات اخیر را مهم دانست و تاکید کرد: رسوخ اندیشههای انقلاب اسلامی در کشورهای مختلف مهمترین مسئلهای است که برای کشورهای غربی قابل تحمل نیست.
برنامه پایانی این دوره سخنرانی دهقانی معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه بود که وی به تشریح فضاسازیهای غرب علیه جمهوری اسلامی به ویژه در پرونده هستهای و حقوق بشر پرداخت.
دهقانی به نقش رسانههای جمعی در آگاهسازی افکار عمومی جهان نسبت به مظلومیت جمهوری اسلامی مهم دانست و تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در طول 32 سال گذشته در تحریمهای مختلفی بوده و گرچه این تحریمها فشار زیادی به ما وارد کرد اما تقویت چرخه تولید محصولات در کشور دستاوردهای خوبی برای جمهوری اسلامی رقم زد و حتی ایران در برخی کالاهایی که مورد تحریم بود، اکنون به صادرکننده این کالاها تبدیل شده است.
این دوره آموزشی برای نخستین بار به همت دفتر وزارت امور خارجه در استان قم و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد و سخنگو و معاونان وزارت امور خارجه به برخی سئوالات خبرنگاران قمی پاسخ دادند.
قم - خبرگزاری مهر: دوره آموزشی دیپلماسی عمومی و نقش رسانهها ویژه خبرنگاران رسانههای جمعی قم در وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره آموزشی که با حضور 26 نفر از خبرنگاران رسانههای جمعی قم برگزار شد، آخرین تحولات جهان اسلام و غرب مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
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