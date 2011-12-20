به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودوی جایزه بزرگ چین یکشنبه شب در "کینگ دائو" به پایان رسید، مسابقاتی که با قهرمانی میزبان خاتمه یافت و هر چهار نماینده ایران با شکست در دورهای اول و دوم وداعی زودهنگام با تاتامی رقابتها داشتند.

اما سایت رسمی فدراسیون جهانی جودو بعد از پایان این مسابقات تغییراتی جدید را اعمال و تازه ترین رده بندی بهترین‌های جهان را اعلام کرد که مهمترین نکته آن نزدیک شدن رودکی به کسب سهمیه المپیک و قسمت نگران کننده آن هم دور شدن معلومات و قاسمی نژاد از رسیدن به مجوز سفر به لندن 2012 است.

در این رده بندی محمدرضا رودکی با یک پیروزی در چین جمع امتیازات خود را به عدد 236 رساند و با دو پله صعود نسبت به گذشته به مکان سی و ششم جهان در سنگین وزن صعود کرد اما امیر قاسمی نژاد با همان 208 امتیاز قبلی از جایگاه چهل و یکم به رده چهل و هشتم وزن 81- کیلوگرم تنزل یافت.

براساس این گزارش علی معلومات در وزن 73- کیلوگرم با 168 امتیاز از مکان چهل و هفتم به خانه چهل و نهم سقوط کرد و جواد محجوب نیز در وزن 100- کیلوگرم با 172 امتیاز همچنان در مکان چهل و یکم باقی ماند.

در این رده بندی "رشید سوبیروف" از ازبکستان با 2290 امتیاز، "موسی موگاشکف" از روسیه با 1310 امتیاز، "ریکی ناکایا" از ژاپن با 1528 امتیاز، "کیم جائه بوم" از کره جنوبی با 1746 امتیاز، "لیلیاس ایلیادیس" از یونان با 1646 امتیاز، "آنای تاکاماسا" از ژاپن با 1306 امتیاز و "تدی راینر" از فرانسه با 2030 امتیاز در اوزان مختلف صدر جدول را در اختیار دارند.