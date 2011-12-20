به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم عصر دوشنبه در دوره آموزشی دیپلماسی عمومی و نقش رسانه‌ها که با حضور تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های قم در وزارت امور خارجه برگزار شد اظهار داشت: قم به لحاظ کمی و کیفی جزو دومین کانون رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود.



وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان قم، توجه به بعد رسانه‌ای قم را مهم ارزیابی کرد و گفت: از نظر کیفی، مرجعیت نهاد فرامرزی است و نظرات مراجع وجوب الطاعه است، بنابراین خبری که از قم مخابره می‌شود دارای حساسیت بیشتری است.



مکارم همچنین به فعالیت شبکه‌های برون مرزی در قم اشاره کرد و در مورد لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران افزود: به روز رسانی خبرنگاران رسانه‌های جمعی یکی از اولویت‌های وزارت امور خارجه است.



وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از خبرنگاران قمی برای حضور در این دوره آموزشی اعلام آمادگی کردند که امکان حضور همه آنها فراهم نشد و امیدواریم زمینه برگزاری دوره‌های بعدی فراهم شود.

