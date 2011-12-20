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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۳۱

مکارم عنوان کرد:

به‌روزرسانی خبرنگاران از اولویت‌های وزارت امور خارجه است

به‌روزرسانی خبرنگاران از اولویت‌های وزارت امور خارجه است

قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفتر وزارت امور خارجه در استان قم به روز رسانی خبرنگاران رسانه‌های جمعی را از اولویت‌های این وزارت عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم عصر دوشنبه در دوره آموزشی دیپلماسی عمومی و نقش رسانه‌ها که با حضور تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های قم در وزارت امور خارجه برگزار شد اظهار داشت: قم به لحاظ کمی و کیفی جزو دومین کانون رسانه‌ای کشور محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مهم استان قم، توجه به بعد رسانه‌ای قم را مهم ارزیابی کرد و گفت: از نظر کیفی، مرجعیت نهاد فرامرزی است و نظرات مراجع وجوب الطاعه است، بنابراین خبری که از قم مخابره می‌شود دارای حساسیت بیشتری است.

مکارم همچنین به فعالیت شبکه‌های برون مرزی در قم اشاره کرد و در مورد لزوم برگزاری دوره‌های آموزشی برای خبرنگاران افزود: به روز رسانی خبرنگاران رسانه‌های جمعی یکی از اولویت‌های وزارت امور خارجه است.

وی ادامه داد: تعداد قابل توجهی از خبرنگاران قمی برای حضور در این دوره آموزشی اعلام آمادگی کردند که امکان حضور همه آنها فراهم نشد و امیدواریم زمینه برگزاری دوره‌های بعدی فراهم شود.
 

کد مطلب 1488250

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