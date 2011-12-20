نتایج ضعیف جودو بی سابقه است/ دوستان بیش از این باعث تحقیر جودو نشوند!

مهدی درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: نتایج تیم ملی جودوی کشورمان در تورنمنتهای مختلف خیلی ضعیف و غیرقابل دفاع است و معتقدم مسئولان فدراسیون هنوز با شیوه سنتی مدیریت و تیمداری می‌کنند.

وی در ادامه افزود: نحوه عملکرد فدراسیون و به خصوص تیم ملی در طول چند ماه اخیر ثابت کرد که تاریخ مصرف افرادی که نزدیک به 20 سال است روی جودو ایران خیمه زده‌اند تمام شده و امیدوارم دوستان شجاعت استعفا را داشته باشند و بیش از این باعث تحقیر جودو نشوند.

دبیر سابق سازمان تیمهای ملی جودو در بخش دیگری از گفتگوی خود با خبرنگار مهر خاطر نشان کرد: بزرگترین مشکل مسئولان فدراسیون جودو "خودباوری" است. آقایان گمان می‌کند هر کاری انجام می‌دهند و هر برنامه‌ای را طراحی می‌کنند درست است. به همین دلیل است همه منتقدان را دشمن خود می‌دانند و با آنها برخورد قهری دارند، در حالی که نمی‌خواهند واقعیت را بشنوند.

درخشنده افزود: در حالی که اکثر کشورها ترکیب نفرات المپیکی خود را شناخته و کار آماده سازی را برای حضوری موفق در لندن آغاز کرده‌اند ما به دنبال کسب مجوز حضور درالمپیک هستیم و بعید می‌دانم بیش از یک سهمیه کسب کنیم. شاید آقایان اطلاع ندارند که از المپیک آتلانتا که جودو ایران با امیرقمی حضوری موفق داشت تا همین المپیک پکن در هر دوره چند سهمیه داشته و تا نزدیکی کسب مدال هم پیش رفته است.

وی در پایان تصریح کرد: از مسئولان وزارت ورزش می‌خواهم نسبت به نتایج ضعیف جودو و خواست اهالی این رشته واکنش نشان دهند. جودو نیازمند تفکری جدید و خونی تازه است. این رشته آنقدر مردان تحصیلکرده و فنی دارد که بتوانند رشته محبوب خود را از سراشیبی سقوط نجات دهند و ادامه این روند جز حسرت و ناکامی در پی نخواهد داشت.