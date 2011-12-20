قهرمانی در جام حذفی برای صبا رویا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی از بیست و پنجمین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور پایان خوشی برای تیم فوتبال صبای قم نداشت و شاگردان عبدالله ویسی در ضربات پنالتی به مس کرمان باختند تا در خانه و در حضور تماشاگران خودی از جام حذفی کنار بروند.



در این دیدار که عصر دوشنبه به قضاوت هدایت الله ممبینی در حضور بیش از چهار هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام قم برگزار شد، تکلیف برنده مسابقه تیم های فوتبال صبای قم و مس کرمان در پایان دیداری ماراتن گونه به ضربات پنالتی کشیده شد.

در این مسابقه ابتدا این تیم فوتبال مس کرمان بود که بر روی حرکت انفرادی احمد حسن زاده و ضربه ای که این بازیکن با پای چپ به سمت دروازه صبای قم شلیک کرد، در دقیقه ششم به گل رسید تا خیلی زود از صبای قم پیش بیافتد.



در ادامه این دیدار حساس و سرنوشت ساز، این تیم فوتبال صبای قم بود که در دقیقه 42 مسابقه در نیمه نخست بر روی ارسال از سمت راست محسن بیات، با ضربه سر استادانه غلامرضا عنایتی بهترین گلزن خود به گل تساوی این دیدار دست یافت تا نیمه نخست با تساوی یک بر یک به پایان برسد.



در نیمه دوم دو تیم بازی هجومی و سراسر حمله را در دستور کار خود قرار دادند و بارها تا آستانه فروپاشی دروازه یکدیگر پیش رفتند اما با درخشش سنگربان های صبا و مس، مهاجمان هر دو تیم در رسیدن به گل ناکام ماندند تا در پایان دقیقه 90 دو تیم یک بر یک مساوی شوند.



بدین ترتیب کار دو تیم برای تعیین تیم برنده آخرین بازی مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی فوتبال باشگاه های کشور به دو وقت اضافه 15 دقیقه ای کشیده شد که در این دو وقت اضافه نیز صبای قم و مس کرمان فوتبالی جذاب و تماشایی از خود به نمایش گذاشتند ولی هر بار موقعیت های گلزنی را به راحتی از دست دادند تا توپی از خط دروازه ها عبور نکند.

به این شکل برای مشخص شدن تیم برتر این دیدار کار به ضربات پنالتی کشیده شد و در ضربات پنالتی این تیم فوتبال مس کرمان بود که از تعداد پنج پنالتی تمام ضربات خود را به گل تبدیل کرد ولی تیم فوتبال صبای قم یکی از پنالتی های خود را از دست داد و بازنده این دیدار شد.



ژورژ مراد، لئو آندریوس، احمد حسن زاده، مهرداد پولادی و عادل کلاه کج برای تیم فوتبال مس کرمان پنالتی های خود را به گل تبدیل کردند و در حالی که غلامرضا عنایتی، مهدی بدرلو و عبدالکریم اسلامی پنالتی ها خود را برای صبا گل کردند، مرتضی کاشی ضربه خود را به دستان دروازه بان حریف کوبید تا صبا از صعود به نیمه نهایی محروم شود.

