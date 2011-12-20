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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۹:۴۴

قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به دنبال خودروهای جایزه

قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی به دنبال خودروهای جایزه

با وجود گذشت بیش از سه ماه از برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان چهار رشته ورزشی، اعضای تیمهای ملی این چند رشته تاکنون جوایز خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از قهرمانان رشته‌های والیبال، کشتی، تکواندو و وزنه برداری 26 مهرماه با اهدای حواله‌های خودرو به ورزشکاران این رشته‌ها برگزار شد اما تاکنون حواله‌ها به خودرو تبدیل نشده است.

در این مراسم اعضای تیمهای ملی، سرمربیان و مربیان این چهار رشته جوایز خود که حواله‌های خودروهایی چون پژو پارس، 206 و تیبا بود را از مسئولان دریافت کردند.

با گذشت بیش از دو ماه از تاریخ برگزاری این مراسم نفراتی که جایزه دریافت کرده‌اند، موفق نشده‌اند خودروهای خود را تحویل بگیرند و همچنان در انتظار اعلام مسئولان مربوطه هستند.

در شرایطی که قهرمانان این چند رشته جوایز خود را دریافت نکرده‌اند، برخی دیگر از رشته‌های ورزشی از سال 89 در انتظار برگزاری مراسم تجلیل هستند تا جوایزشان را از مسابقات قهرمانی آسیا و جهان دریافت کنند.

کد مطلب 1488254

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