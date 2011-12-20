تائید مطالعات احداث سد پارسیان در فارس

عبدالرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون سد پارسیان گفت: مطالعات احداث این سد از سال 73 آغاز شده اما به دلیل پاره ای از مشکلات به کندی پیش میرفت اما اخیرا نتیجه مطالعات آن در کارگروه مربوطه در ریاست جمهوری تائید شده است.

وی با بیان اینکه سدپارسیان به عنوان یکی از بزرگترین سدهای استان فارس است، اظهار داشت: حجم ذخیره این سد 650 میلیون مترمکعب است و در بخش دشمن زیاری ممسنی ساخته می شود.

نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی افزود: طی چند روز آینده میزان اعتبارات این سد که سه تا شش میلیارد تومان است در نظر گرفته شده و پس از آن با برگزاری مناقصه عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی با اشاره به بخشی از مزایای احداث این سد تصریح کرد: با توجه به اینکه درآمد مردم این منطقه کشاورزی است و برتی انجام آن به آب نیاز است از این رو آب شکاورزی افراد تامین می شود.

مرادی گفت: علاوه براین احداث سد پارسیان برای تامین آب شرب و صنعتی آن محدوده موثر است از این رو از احداث آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

احداث نیروگاه برق در سد پارسیان

وی در بخش دیگری از سخنان خود از احداث نیروگاه برق در آن منطقه خبر داد و اظهار داشت: مطالعات احداث این پروژه نیز در دست اقدام است و امید است که همزمان با اجرایی شدن عملیات احداث سد این نیروگاه نیز کار عملیاتی اش آغاز شود.

نماینده مردم شهرستانهای ممسنی و رستم بیان کرد: احداث این نیروگاه نیز در افزایش درآمد اقتصادی، جذب نیروی کار و همچنین رفع بیکاری موثر است.