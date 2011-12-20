شروع عملیات چهار خطه شدن محور مرودشت - درودزن

حسن فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار وقوع تصادفات در این محور بالاست، بیان کرد: عملیات چهار خطه شدن محور مرودشت- درودزن شروع شده و در قطعه اول حدود 20 کیلومتر است.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس گفت: برای اجرای این طرح در قطعه اول چهار میلیارد و 500میلیون تومان اختصاص یافته است.

به گفته این محور 55 کیلومتر است که در سال 90 فقط 20 کیلومتر آن چهار خطه می شود.

336 نقطه حادثه خیز در فارس

فدایی در رابطه با نقاط حادثه خیز جاده ای استان فارس نیز گفت: در جاده های این استان 336 نقطه حادثه خیز وجود دارد که حجم زیادی از این نقاط مربوط به شریانهای اصلی است.

وی ادامه داد: این نقاط حادثه خیز بیشتر مربوط به جاده هایی از استان فارس است که همچنان دوخطه بوده و کمتر در بزرگراه ها دیده می شود.

مدیر کل راه و ترابری استان فارس بیان کرد: از 336 نقطه حادثه خیز در جاده های استان رفع 64 نقطه در دستور کار است که عملیاتهای مربوط به این کار در 64 نقطه 80درصد پیشرفت داشته است.

وی اظهار داشت: با توجه به تولید خودروهای پیشرفته و مدل بالا در برخی از این نقاط حادثه خیز دید کافی و ... وجود ندارد از این رو این مناطق جزو نقاط حادثه خیز بوده و برطرف کردن مشکلات آنها در دستور کار است.

فدایی در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با آزاد راه شیراز - بوشهر گفت: عملیات اجرایی این پروژه در دست اقدام است.