پروژه های شهری شیراز فاقد زیبایی بصری/ مراکز دانشگاهی همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های شهری ازجمله پروژه هایی هستند که شهروندان به صورت روزمره با آن برخورد دارند.

این پروژه ها ضمن اینکه کارکردهای عمرانی دارند از منظر دیگر در فضای شهری نماد زیباییهای بصری نیز به شمار می روند.

در نقاط مختلف دنیا سعی می شود که پروژه های شهری ضمن حفظ کارکردهای ماهیتی آن، از طراحی زیبایی نیز برخوردار باشد تا هم جلوه بصری مناسبی به شهر بدهد اما شهروندان از آن احساس رضایت کنند.

در عین حال در کلانشهرهای مختلف ایران نیز این موضوع به خوبی دیده شده و مورد توجه قرار گرفته است.

تبریز، اصفهان و حتی اهواز نیز در این حوزه وارد شده اند و به نوعی پروژه های شهری و حتی طراحی های شهری غیر عمرانی خود را با آمیزه ای از هنر و طراحی های زیبا آمیخته اند.

پل کابلی تبریز

پل کابلی تبریز ازجمله این طراحی هایی است که به خوبی توانسته زیبایی بصری را به شهر تزریق کند که هم در روز جلوه های خود را داشته باشند و هم در شب از زیبایی بصری بهره ببرد.

این وضعیت در شهری مثل اهواز نیز قابل مشاهده است که سعی شده با طراحی آبشاری زیبا جلوه ای شاد و مناسب را به شهر ببخشد.

اما در کلانشهر شیراز طراحی های شهری چندان با جلوه های بصری آمیخته نشده و صرفا ماهیت کاربردی و عمرانی آن مد نظر قرار گرفته است.

این در حالیست که در این کلانشهر اماکن علمی و دانشکده های مرتبط با معماری و شهرسازی حضوری فعال دارند که جای خالی دانشگاه در طراحی این پروژه ها به شدت ملموس است و احساس می شود.

البته برای رفع این معضل اقداماتی انجام شده نظیر نورپردازی در شب اما این تمهیدات چندان جوابگوی شهر نیست و باید از اساس قبل از اجرای پروژه طراحی های زیبایی برای آن در نظر گرفته شود تا در روز نیز از جلوه مناسب بی بهره نماند.

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در این رابطه گفت: برخی از پروژه های در سطح شهر شیراز اغلب به دلیل تقاطعهای غیر همسطح سازه های بتنی هستند و این سازه ها تقریبا در زمان اجرا به صورت پیش ساخته طراحی و یا در جا بتن ریزی می شوند از این رو در حد اینکه ظاهری با رنگ سیمان صاف و یا صیقلی داشته باشد مدنظر قرار می گیرد و مراحل بعدی است که اقدامات زیباسازی در ارتباط با منظر شهری انجام می شود.

علی زحمتکش افزود: این موضوع از طریق شورای شهر شیراز نیز دنبال می شود و اعضای این شورا نیز نظرشان این است که همزمان با طراحی اینگونه پروژه ها تا قبل از زمان بهره برداری، ظاهر و نمای پروژه هم طراحی مناسبی شود.

وی با بیان اینکه پروژه ها باید از ظاهر یکنواختی و سیمانی خارج شوند، اظهار داشت: این موضوع حتما پیگیری و نقطه نظرات مردم نیز اخذ شود.

آبشار اهواز

این عضو شورای شهر شیراز بیان کرد: طبیعت این پروژه ها به دلیل نوع مصالحی که برای اجرای آن به کار می رود همینگونه است اما اینکه باید به نوعی برنامه ریزی کرد که در زمان طولانی بهره برداری، از نظر نما هم نیز طراحی شود.

زحمتکش افزود: شهرداری شیراز اقدامی انجام داده که مربوط به نورپردازی است که فقط در شب قابل دید است البته در روز هم باید به نوعی از نظر منظر شهری این مسئله را رعایت کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در این رابطه نیز گفت: در شهر شیراز از نظر طراحی شهری مشکلاتی وجود دارد زیرا این رشته هم در دانشگاه های ما توسعه پیدا نکرده و هم اینکه متخصصانی که در جاهای دیگر تحصیل کرده و در شیراز باشند تعدادشان کم است.

جعفر قادری افزود: علاوه براین شهرداریها به ایجاد این رشته توجه چندانی نداشته و این باعث شده با وجود هزینه هایی که برای انجام پروژه ها صرف می شود اما از نظر مبلمان و زیبایی شهری مشکلاتی وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه در زمینه مبلمان شهری باید اقدامات موثری انجام شود، بیان کرد: در این راستا باید تصویب طرحها و پروژه بیشتر در شهرداری شیراز مورد توجه قرار گیرد و مصوبه های طراحی در سطح شهر و برای پروژه ها به صورت جدید مورد توجه باشد.

قادری افزود: همچنین باید مسابقاتی گذاشته شود تا علاقه مندان طرحها و ایده های خود را ارائه داده و کمک کنند تا از نظر زیبایی سطح شهر یک چهره بهتر و متفاوتی به خود بگیرد.

نماینده مردم شیراز گفت: علاوه براین در پروژه ها باید هم به مسائل اعتقادی و هم به مسائل تاریخی و ظرفیتها و پتانسیلهایی که در استان فارس وجود دارد توجه شود و همچنین رنگها و منظره هایی که بیشتر با طبیعت استان سازگاری دارد، به کار گرفته شود.

وی اظهار داشت: در این راستا به نظر می رسد که شهرداری باید بهای جدی تری به ایده ها و طرحهایی که مطرح می شود بدهد و از این خلاقیتها استفاده کند.