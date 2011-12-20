استقبال پر شور طلاب حوزه از آزادگان فلسطینی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از آزادگان فلسطینی در سالن همایش مدرسه علمیه معصومیه قم با حضور گسترده طلاب حوزه علمیه قم برگزار شد.



در این مراسم که حجت الاسلام زمانی معاون امور بین المللی حوزه علمیه قم، حجت الاسلام ملکی مدیر مدرسه علمیه معصومیه قم، حجت الاسلام زمانی رئیس موسسه تمدن اسلامی در لبنان و تعداد زیادی از طلاب برادر مدرسه علمیه معصومیه و طلاب خواهر جامعه الزهرا (س) حضور داشتند از 6 آزاده فلسطینی تجلیل شد.



همزمان با ورود آزادگان فلسطینی به محل مراسم، طلاب با هدیه دادن شاخه‌های گل و چفیه و سر دادن شعارهای، الله اکبر، مرگ بر اسرائیل، هیهات منا الذله و مرگ بر آمریکا و در دست داشتن پرچم‌های ایران و فلسطین و حزب الله لبنان از این آزادگان استقبال کردند.



در ابتدای این مراسم نیز یکی از شاعران مصری در تجلیل از آزادگان و انتفاضه فلسطین اشعاری را قرائت کرد.



چندین بار در خلال سخنرانی عطاءالله أبوالسبح وزیر امور اسرای دولت حماس و همچنین فؤاد قاسم عرفات الرازم یکی از آزادگان فلسطینی که سه بار محکوم به حبس ابد شده بود و 31 سال در زندان‌های اسرائیل به سر برد طلاب با سر دادن شعارهای انقلابی از صبر و مقاومت مجاهدین فلسطینی حمایت و تجلیل کردند.



هیئت آزادگان فلسطینی قبل از حضور خود در مراسم به کارگاه ساخت ضریح امام حسین(ع) رفتند و از نزدیک در جریان ساخت ضریح جدید مرقد مطهر امام حسین (ع) قرا گرفتند.



در پایان مراسم نیز لوح تقدیری از سوی حجت الاسلام زمانی معاون بین الملل حوزه‌های علیمه قم که خطلاب به اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین نوشته شده بود به وزیر امور اسرای فلسطین اهدا شد و طلاب نیز در فضایی صمیمی با در آغوش گرفتن این آزادگان حمایت خود را از انتفاضه فلسطین و مجاهدین فلسطینی اعلام کردند و تعدادی نیز با هیئت آزادگان عکس یادگاری انداختند.



این اسرای فلسطینی چندی قبل در قبال آزادی گلعاد شالیط نظامی اسرائیلی که چندین سال اسیر نیروهای حماس بود آزاد شدند.



این مبادلهٔ اسرا پس از چند سال مقاومت اسرائیل در برابر پیشنهاد حماس برای مبادلهٔ گلعاد شالیط با حدود هزار اسیر فلسطینی در زندان‌های رژیم اسرائیل صورت گرفت که فؤاد قاسم عرفات الرازم از جمله آن‌ها بود.



فؤاد قاسم عرفات الرازم ۵۵ ساله متولد ۱۹۵۷/۱۲/۹ در شهر بیت المقدس است. وی پس از اتمام تحصیلات متوسطه در دانشگاه مشغول به تحصیل اصول الدین گردید و همزمان امام جماعت و خطیب مسجد شهر نیز بود.



وی پس از عضویت در جنبش جهاد اسلامی و در شرکت در عملیات مقاومت بر ضد اشغالگران در تاریخ 30 ژانویه 1981 دستگیر شد و حکم حبس ابد برایش صادر شد.



وی از مهم‌ترین رهبران الحرکة الوطنیة الاسیرة و یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی است.



فواد الرازم از امرای آزادگان محسوب می‌شود و چهارمین نفر در میزان مدت زندان ۳۰ سال است و همچنین قدیمی‌ترین آزاده اهل بیت المقدس و قدیمی‌ترین اسیر جنبش جهاد اسلامی است.



فواد در شب ۳۰ ژانویه ۱۹۸۱ در خانه‌اش درحالی که در آن زمان ۲۳ سال بیشتر نداشت، دستگیر شد و دو ماه انواع شکنجه وآزار واذیت را متحمل شد.



مقامات نیروهای اشغالگر برای تحت فشارقرار دادن وی در این مدت پدر و مادرش را دستگیر کرده بودند.



آن‌ها همچنین تعدادی از برادران و خواهرانش رابه همین منظور بازداشت کرده بودند. پس از پایان این تحقیقات بیش از ۳۰ جلسه محاکمه او در دادگاه مرکزی اسرائیل برگزار شد و پس از یک سال و نیم جلسات متوالی، محکوم به حبس ابد شد.



وی از جمله اسرایی بود که رژیم صهیونیستی آن‌ها را خط قرمز خود در تمام تبادل‌های قبلی به حساب آورده بود که نهایتا ماه گذشته و با پافشاری جنبش حماس ناچار شد وی را در مرحله اول تبادل اسرا آزاد کند.



فاطمه و فرزندش یوسف الزق



وی در سال ۲۰۰۷ با پشت سر گذاشتن فرزندان و همسر و خانواده‌اش برای انجام عملیات استشهادی به سمت فلسطین اشغالی حرکت کرد که در گذرگاه ایرز واقع در بیت حانون شمال نوار غزه توسط نظامیان صهیونیست دستگیر شد و این در حالی بود که وی نخستین ماه بارداری را تجربه می‌کرد.



طبق گفته الزق، در تمام این مدت نظامیان و زندانبان‌های اسرائیلی وی را تحت شکنجه‌های جسمی و روحی و اهانت‌های گوناگون قرار داده‌اند و او در زندان‌های رژیم صهیونیستی از ابتدایی‌ترین امکانات محروم بوده است.



سرانجام در ابتدای سال ۲۰۰۸ میلادی و تحت شرایط دشوار زندان فرزند وی متولد می‌شود که به نام حضرت یوسف (ع) که سال‌ها در زندان‌ها بسر برده بود، کودک نیز یوسف نامیده می‌شود.



یوسف الزقکه کوچک‌ترین زندانی در بند رژیم صهیونیستی نام گرفته بود در ‌‌نهایت قبل از توافقنامه تبادل اسرا در ازای دریافت نوار کوتاه ویدئویی از شالیط نظامی صهیونیستی به همراه مادر خود و ۱۹ اسیر زن فلسطینی دیگر از زندان آزاد شد و هم اکنون در آستانه چهار سالگی قرار دارد.



شعبان حسونه



شعبان حسونه متولد ۱۹۶۹ در منطقه الشجاعیه در غزه. وی مرتبه اول در سال ۱۹۸۸ به اتهام برنامه ریزی برای مقاومت و همچنین فعالیت‌های سیاسی برجسته دستگیر شد و یک سال را در زندان گذراند.



در سال ۱۹۹۰ به همراه تعداد زیادی از رهبران جهاد اسلامی اسیر شد و در ابتدا محکوم به حبس ابد و سپس ۹۹ سال زندان شد.



وی در زندان نیز با قلم خود حمایت از مقدسات و رویارویی با دشمن صهیونیستی را ادامه داد و علاوه بر نوشتن کتاب‌هایی در مورد شهدا و اسرا و هویت فلسطین، به نگارش داستان‌های کوتاه مبادرت کرد تا جایی که ادبا و نویسندگان از او به عنوان نویسنده‌ای دارای روحی شفاف و با قدرت خیال‌پردازی بالا یاد می‌کنند که علی رغم سختی‌هایی که در زندان متحمل می‌شود توانسته است چنین آثاری را خلق کند.



وی می‌گوید: از آنجا که فرار از زندان امکان پذیر نبود، بهتردیدم برای دوری از رنج و سختی زندان به جای فرار جسمم از زندان، ذهن و خیالم را فراری بدهم و در عالم فکر و خیال سیر کنم.



مجدی حماد



متولد ۱۹۶۵ در اردوگاه آوارگان جبالیا. وی سال‌ها در زادگاهش با مزدوران داخلی رژیم صهیونیستی مبارزه کرد و موفق شد به همراه برادرانش اردوگاه و مناطق اطراف آن را به کلی از لوث وجود این مزدوران پاک کند تا جایی که ترس وحشت صهیونیست‌ها را برانگیخت تا جایی که سرانجام در سال ۱۹۹۱ میلادی وی را به اسارت درآوردند و در دادگاه نظامی جمعا به ۶۲۴ سال حبس محکوم شد.



رائد الحلاق



متولد ۱۹۷۴ در منطقه رمال جنوبی در شهر غزه. هنگامی که انتفاضه اول در سال ۱۹۸۷ آغاز شد وی فعالیت‌های خود را با شرکت در برنامه‌های گوناگون مساجد و گروه‌های پراکنده آغاز کرد و به همین دلیل در حالی که به عضویت حماس درآمده بود و قبل از اینکه وارد گردان‌های عزالدین قسام شود دو مرتبه بازداشت شد.



او در سال ۱۹۹۱ و در حالیکه هفده سال داشت وارد گردان‌های عزالدین قسام شد و پس از شناخته شدن در بین مسئولان و اعضای این گردان‌ها به عضویت دسته‌های خاص این گردان‌ها در آمد و در بسیاری از عملیات بر ضد اشغالگران صهیونیست شرکت داشت.



حلاق تنها کسی بود که در حادثه شهادت 6 تن از فرماندهان قسام به هنگام خروج از نوار غزه به سمت مصر که به دستور رهبران آن انجام می‌شد جان سالم بدر برد و تا مدت‌ها تصور خانواده و دوستان او بر این بود که وی نیز در این حادثه به شهادت رسیده است تا جایی که مجلس بزرگداشتی نیز توسط خانواده وی برگزار شد اما پس از این بود که خبر زنده بودن او منتشر شد که موجب خوشحالی نزدیکان وی گردید.



وی در نبردی سنگین در سال ۱۹۹۳ در حالیکه دو تن از همرزمانش به شهادت رسیدند توسط نظامیان صهیونیست دستگیر شد و به اتهام عضویت در گردان‌های قسام و کشتن نظامیان صهیونیست به ۷۵ سال زندان محکوم شد محکوم شد.



وی موفق شد در زندان مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد و علوم سیاسی کسب کند و همچنین کتاب‌هایی را نیز در مورد عملیات‌های خود و همرزمان شهیدش به نگارش درآورد.