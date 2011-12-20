به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادری منش در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، اظهار داشت: 75 میلیون جمعیت داریم که 12 میلیون نفر آنان 18 تا 24 هستند که این جمعیت در کشور در حال کاهش است و 12 میلیون به 9 میلیون خواهد رسید.



وی افزود: نزدیک به 4 میلیون و 200 هزار نفر در دانشگاهها مشغول تحصیل هستند لذا رشد و ظرفیت دانشگاه‌ها کم نظیر بوده و در همه نقاط کشور توزیع شده است؛ مثلا در قشم که دومین جزیره بزرگ است تا 1370 یک دبیرستان نداشتیم اما الان 13 هزار دانشجو داریم.



معاون آموزش وزارت علوم تصریح کرد: در کردستان 60 هزار و در کهکیلویه 45 هزار دانشجو داریم و اگر به این اعداد توجه کنیم با جمعیت طلاب اصلا قابل مقایسه نیست.



وی با بیان اینکه امروز جمعیت 4 میلیونی از باهوشترین‌ها داریم و اگر به این سرمایه توجه کنیم قابل قیاس با هیچ سرمایه دیگری نیست.



نادری منش عنوان کرد: این آمار نشان می‌دهد اگر این صندلی‌های دانشگاه توسط کسانی پرشود که دغدغه اسلام دارند چه اتفاقی می افتد و برعکس.



راحت ترین کارهای استعمار این است که نیروی انسانی را به یغما ببرد



وی افزود: راحت ترین کارهای استعمار این است که در کشورها آشوب به پا کند و نیروی انسانی آن را به یغما ببرد؛ این مشکل مشکل همه کشورهای در حال توسعه است و ما مشکل دیگری داریم و آن اینکه کاملا با نظام سلطه درگیر هستیم و می خواهیم طرحی نودر اندازیم لذا بحث علوم انسانی بسیار جدی تر مطرح می‌شود.



معاون وزیر علوم بیان کرد: بدون شک هیچ مجموعه‌ای از جمله حوزه نمی‌تواند مدعی شود که در تربیت نیروی انسانی نقش و وظیفه‌ای مهمتر از این دارد که برای این چهار میلیون انرژی بگذارد و صرف وقت کند.



وی تاکید کرد: بیشترین سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب توجه به دانشگاه و دانشجو است و امام هم می‌فرمودند که اگر دانشگاه درست شود کشور اصلاح می‌شود و از طرفی قدرت هر کشور در قدرت علمی اوست لذا کاملا مشخص است که دانشگاه در نوک پیکان حمله دشمن است.



وی با بیان اینکه در سند چشم انداز 1404 کشور آمده است که ما باید در منطقه رتبه اول را داشته باشیم و این رتبه باید در تولید علم، رونق کسب و کار، سرانه درآمد ملی و ... باشد و اگر اینها در راستای اهداف اسلامی نباشد مابقی نیز فایده نخواهد داشت.



نادری منش عنوان کرد: در طراحی این مدل اگر مدل خود را حاکم نکنیم مدلهای دیگری حاکم خواهد شد؛ الان غرب گرفتار است و الا فشارها بر ما بسیار زیاد می‌شد.



وی اضافه کرد: مردم خاورمیانه منتظرند مدلی از سوی ما ارائه شود در مقابل مدل غربی و مدل ترکیه که خیلی زود بدلی بودن آن آشکار شد از این رو باید به ارایه مدلی جدید بپردازیم.



نادری منش تصریح کرد: این مسئله با وجود تاکیدات جدی رهبر معظم انقلاب و خطراتی که نظام با آن روبرو شد بحث جدی اکثر جامعه حوزوی و دانشگاهی متدین ما نشده است و باید با خواهش و تمنا عده ای را قانع کنیم که بخشی از وقتشان را برای این کار بگذارند در حالیکه طرف مقابل سالانه صد کتاب منتشر می کند.



دانش آموز در سه سال آخر دبیرستان فرصت فکر کردن ندارد



وی افزود: مشکل اساسی سیستم آموزشی ما این است که دانش آموز در سه سال آخر دبیرستان فرصت فکر کردن ندارد و فقط به فکر قبولی در کنکور است.



نادری منش تصریح کرد: اگر این وضع اصلاح نشود نوع برخوردهای ما و غرب هم در شکل و هم در محتوا عوض خواهد شد و با مشکل روبرو می شویم.



معاون وزیر علوم با اشاره به وطایف این وزارتخانه در این زمینه تاکید کرد: اولین قدم ما احصاء وضعیت موجود به لحاظ کمی بود؛ امروز نزدیک به دو میلیون دانشجو در علوم انسانی داریم؛ در مقطع دکترا 9 هزار دانشجو داریم که مجموع آن 1800 هزار است اگر استاد و محتوای علمی مناسبی نداشته باشیم چه اتفاقی می افتد.



وی با بیان اینکه اگر بیش از 90 درصد محتوای کتب این دانشجویان مستقیم و غیرمستقیم برگرفته از غرب باشد چه اتفاقی می‌افتد.



معاون آموزش وزارت علوم بیان کرد: در وزارتخانه تغییر ساختار دادیم و کمیته‌هایی برای این کار شکل دادیم و به همه دانشگاه‌ها ابلاغ کردیم که همه سرفصل‌های بیش از 5 سال باید به روز شود و شاخص‌های چهارگانه ای هم ارائه شد.



حمایت وزارت علوم



وی افزود: به همه مجموعه‌ها اعلام کردیم که اگر کسی آمادگی دارد در محتوا کار کند آماده حمایت هستیم و بعد از اصرار و پیگیری جدی ما همه به صورت نیم بند وارد میدان شده اند.



وی تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب مطرح کردند که ما باید مرجعیت علمی داشته باشیم؛ یعنی اصول موضوعی خلق کنیم که بر آن اساس تولید نظریه صورت گیرد وگرنه هر قدر هم سرعت داشته باشیم ماتند ژاپن یکی از زیرمجموعه های غرب خواهیم بود لذا باید اصول زیربنایی جدیدی براساس اسلام تولید کنیم.



نادری منش ادامه داد: از طرف وزارت علوم آمادگی داریم که هر بخشی به هرمیزانی که بتواند وارد شود حمایت می‌کنیم.

