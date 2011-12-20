سرمربی تیم فوتبال شهرداری یاسوج استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری یاسوج برای بازی با تربیت یزد در چارچوب مسابقات لیگ یک به این شهر سفر کرده اما عباس چمنیان این تیم را همراهی نکرد تا بر استعفای خود پافشاری کند.

گفته می شود علت استعفای این مربی با اخلاق دخالتهای غیرکارشناسی کمیته فنی و ایجاد حاشیه در تیم توسط برخی افراد بوده است.

با این حال شهردار و مدیرعامل باشگاه شهرداری یاسوج گفت: اعضای هیئت مدیره از کار چمنیان رضایت دارند.

قباد نگین تاجی افزود: استعفای چمنیان به شهردار یاسوج تقدیم شده اما هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی بیان کرد: تلاش می شود این مربی را از استعفا منصرف کنیم.

تیم شهرداری یاسوج چهارشنبه در مسابقات لیگ یک با تربیت یزد بازی می کند و نهم دی ماه نیز در مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور به مصاف استقلال تهران می رود.