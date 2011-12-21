کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دومین کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفن همراه با تایید دولت و حمایت وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و با همکاری دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه اصفهان در سطح بین المللی و با حضور استادانی از ایران و برخی کشورهای خارجی 26 و 27 دی ماه امسال در سالن همایش های برج میلاد برگزار می شودو

هدف از برگزاری این کنفرانس که به بررسی ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه می پردازد نهادینه کردن خدمات الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات در بستر تلفن همراه است چرا که هم اکنون 70 درصد تجهیزات ICT دنیا در حوزه وسایل ارتباطی قابل جابه جایی است.

در این همایش پانل های تخصصی با موضوعاتی همچون شهر و شهروند همراه، دولت همراه، بانکداری و تجارت همراه، ترافیک و حمل و نقل همراه، اینترنت همراه، اینترنت بی سیم و زیرساخت فناوری اطلاعات همراه ارائه می شود.

علی صنایعی، رئیس شورای سیاستگذاری دومین کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفن همراه و رئیس دانشگاه مجازی اصفهان در جلسه شورای سیاستگذاری این کنفرانس اظهار داشت: موبایل در کنار بسیاری کاربردها، اکنون کاربری رسانه ای و اقتصادی وسیعی دارد و با حداقل هزینه در کلان شهرها کاهش ترافیک شهری و کمک به حفظ محیط زیست را در ابعاد استفاده از ارزش افزوده های آن همچون تجارت و بانکداری همراه موجب می شود.

محمد قلم‌چی - دبیر دومین کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه، تلفن همراه را پرمخاطب ترین وسیله الکترونیک عنوان کرد که علاوه بر همه گیر بودن و آسانی کارکرد، ارائه خدمات بر بستر آن نیز بسیار ارزان و موثر است و افزود: با وجودی که خدمات الکترونیکی بر بستر موبایل در تلفن های نسل سوم بسیار کارآمدتر شده اما هنوز در کشور ما خدمات لازم و کافی بر روی بستر نسل دوم تلفن همراه ارایه نمی شود.

قلم چی با توجه به آماده بودن زیرساختهای لازم، تحقق شهروند الکترونیک را دور از ذهن ندانست و گفت: اگر تلاش لازم صورت گیرد دو تا سه سال آینده می توانیم به این هدف در کشور دست یابیم.

وی با بیان اینکه کشورهای کره و سنگاپور در این زمینه پیشرو هستند گفت: تحقق شهروند الکترونیک با استفاده از موبایل ، نیازمند زیرساخت های کمتر و ارزان تری نسبت به راه حل های مبتنی بر رایانه است و این خود موجب توسعه روزافزون کارکردهای شهروند الکترونیک در جوامع کمتر برخوردار از لحاظ زیر ساخت های فناوری اطلاعات در جهان شده است.