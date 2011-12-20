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۲۹ آذر ۱۳۹۰، ۸:۴۳

دانش اعلام کرد:

جمعی از بازاریان به عملکرد شهرداری بندرعباس در بخش سد معبر اعتراض کردند

جمعی از بازاریان به عملکرد شهرداری بندرعباس در بخش سد معبر اعتراض کردند

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر بندرعباس گفت: جمعی از بازاریان و اصناف خیابان حافظ شهر بندرعباس طی نامه ای از عملکرد ضعیف شهرداری در جمع آوری سد معبر های بازار بندرعباس اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل دانش دوشنبه شب در جلسه شورای شهر بیان کرد: مجمع امور صنفی با اعتراض به این مسئله و مراجعه به فرمانداری و شهرداری خواستار رفع این مشکل شده است.

دانش در این زمینه عنوان کرد: در جلسات گذشته شورای شهر تصویب شد که اصناف عوارض و مالیات خود را به صورت مستقیم پرداخت کنند و تا کنون هم این عمل به خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد:  اصناف با توجه به این مسئله خواستار رسیدگی و حمایت هر چه بیشتر شهرداری در این زمینه هستند.

عضو شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: بسیاری از افرادی که سد معبر می‌کنند یا به کار دستفروشی مشغول هستند موجب نا امنی و یا کارهای خلاف را به وجود آورده اند.

دانش عنوان کرد: در صورت عدم همکاری به موقع شهرداری با اصناف در راستای رفع این معضل باید منتظر واکنش‌‌های شدید آنها در این مورد با شهرداری باشیم.

کد مطلب 1488270

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