جمعی از بازاریان به عملکرد شهرداری بندرعباس در بخش سد معبر اعتراض کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فیصل دانش دوشنبه شب در جلسه شورای شهر بیان کرد: مجمع امور صنفی با اعتراض به این مسئله و مراجعه به فرمانداری و شهرداری خواستار رفع این مشکل شده است.

دانش در این زمینه عنوان کرد: در جلسات گذشته شورای شهر تصویب شد که اصناف عوارض و مالیات خود را به صورت مستقیم پرداخت کنند و تا کنون هم این عمل به خوبی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اصناف با توجه به این مسئله خواستار رسیدگی و حمایت هر چه بیشتر شهرداری در این زمینه هستند.

عضو شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: بسیاری از افرادی که سد معبر می‌کنند یا به کار دستفروشی مشغول هستند موجب نا امنی و یا کارهای خلاف را به وجود آورده اند.

دانش عنوان کرد: در صورت عدم همکاری به موقع شهرداری با اصناف در راستای رفع این معضل باید منتظر واکنش‌‌های شدید آنها در این مورد با شهرداری باشیم.