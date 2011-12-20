رشد شش درصدی طلاق در هرمزگان/40 درصد ازدواجها عمری کمتر از سه سال دارند

رضا غلامپور بمی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یکی از برنامه‌های مهم این سازمان استفاده نرم افزار و سامانه ثبت اسناد است که تا کنون 330 هزار سند در استان به ثبت این سامانه رسیده که این اسناد در بایگانی سازمان ثبت احوال کشور ثبت می شود و امیدواریم تا پایان خرداد ماه سال آینده ثبت تمامی اسناد به اتمام برسد.

وی ادامه داد: سال گذشته چهار هزار و 816 مورد ازدواج در هرمزگان به ثبت رسید که در مدت مشابه سال 90 به پنج هزار و 57 مورد رسیده که پنج درصد رشد داشته است.

غلامپور در مورد آمار ثبت شده طلاق در هرمزگان بیان داشت: در سال 89 در بندرعباس 590 مورد و در سال 90، 624 مورد بوده که نسبت به سال گذشته شش درصد رشد داشته است.

وی عنوان کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده میانگین نسبت طلاق در هرمزگان هشت به یک است یعنی از هر هشت ازدواج یک مورد به طلاق می‌انجامد که این آسیب شناسی و فرهنگسازی بسیار گسترده ای را در استان می طلبد.

غلامپور اضافه کرد: کمترین آمار طلاق در شهرستان پارسیان بوده که 15 به یک بوده و بیشترین ازدواج نیز در این شهرستان صورت گرفته است. به دنبال آن شهرهای میناب با 14 به یک، بستک 13به یک و قشم کمترین نرخ طلاق را داشته اند و بیشترین شهر‌های نرخ طلاق بندرعباس هشت به یک رودان نه به یک بوده است.

وی اظهارداشت: میانگین سن ازدواج برای خانمها 21 سال و برای آقایان 26 سال بوده است که بیشترین سنین ازدواج برای خانمهای بین 15 تا 19 سال بوده و برای آقایان 25 سال به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال هرمزگان افزود: پنج مورد ازدواج دختران زیر 10 سال در استان وجود داشته که سه مورد در میناب یک مورد در بندرلنگه و یک مورد بندرعباس بوده است.

وی میانگین ازدواج و طلاق در استان را 12 درصد در استان عنوان کرد، گفت: شش مورد طلاق بین سنین14 تا 10 سال برای خانم‌ها گزارش شده و 40 درصد از طلاقهای استان میانگین عمر ازدواج کمتر از سه سال بوده و 51 درصد عمر ازدواج بیشتر از پنج سال بوده است.

وی افزود: بیشترین نامهایی که در سال 90 ثبت شناسنامه شده برای آقایان علی، محمد، امیر حسین، محمدعلی بوده و برای خانم ها فاطمه، زهرا، یسنا، فاطمه و زهرا بوده است.

غلامپور نسبت جنسی در استان را 104 دختر به 100 متولد اعلام کرد و افزود: یکی از کارهای مهم این سازمان راه اندازی 23 مرکز ثبت احوال در استان است که امور مربوط به ولادت فوت و ازدواج و طلاق افراد در مناطقی که دسترسی کمتری به امکانات دارند و مجبورند برای این امر خود مراکز شهرستان خود مراجعه کنند راه اندازی می‌شود.