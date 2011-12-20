شهر دریایى قشم به مناقصه مى رود

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار محمد حسین ملک زادگان اظهار داشت: به زودى فراخوان مناقصه ساخت شهر دریایى قشم در روزنامه هاى کشور منتشر مى شود.

مدیر پروژه شهر دریایى قشم گفت: زمان دقیق برگزارى این مناقصه و جزئیات مربوط به آن و همچنین زمان ساخت این شهر و مواردى نظیر تشکیل کنسرسیوم و یا استفاده از شریک خارجى در جلسه اى که طى هفته جارى با مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قشم خواهیم داشت مشخص و پس از تایید مدیرعامل این سازمان اعلام مى شود.

وى با بیان اینکه فقط شرکتهاى داخلى مى توانند در این مناقصه شرکت کنند، گفت: تمام شرکتهاى داخلى که سابقه فعالیت در زمینه خدمات دریایى، احداث اسکله، حوضچه شناور ، بندر و موج شکن و همچنین ساخت شهرهاى دریایى دارند مى توانند در این مناقصه شرکت کنند.

وى گفت: استفاده از تجربیات و اطلاعات شرکتهاى خارجى سازنده این شهرها مى تواند به شرکتهاى داخلى متقاضى شرکت در این مناقصه کمک کند.