واکنش شهرداری به سخنان محمدی زاده / دام با حیوان وحشی متفاوت است

محمد هادی حیدرزاده در واکنش به سخنان رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست که مسئولیت شیرهای سرگردان را متوجه شهرداری تهران دانسته بود به خبرنگار مهر گفت: ساماندهی حیوانات وحشی با شهرداری تهران نیست و باغ وحش تهران نیز در حال حاضر زیر نظر بنیاد مستضعفان است بنابراین در این رابطه دولت و بنیاد باید پاسخگو باشند.

وی با اشاره به بخشی از سخنان محمدی زاده که اعلام کرده بود "مسئولیت حفاظت از حیات وحش در عرصه های طبیعی با سازمان محیط زیست است و مسئولیت سلامت آنها با سازمان دامپزشکی، این در حالی است که مسئولیت ساماندهی دام ها در حوزه شهرها نیز بر عهده شهرداری است برای همین شهرداری تهران باید پاسخ بدهد که این شیرها در تهران چه می کرده اند" گفت: "حیوانات وحشی" با "دام" متفاوت است مسئولیت حیوانات اهلی با شهرداری تهران است مانند پرندگان که شهرداری برای فروش و نمایش پرندگان "باغ پرندگان "را در حاشیه تهران ایجاد کرد و مرکز فروش آن را از خیابان مولوی تهران جمع آوری کرد.

حیدرزاده با تاکید براینکه مسئولان محیط زیست حتما با تفاوت های دام و حیوانات وحشی آشنایی دارند گفت: رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست پیش از این در شهرداری حضور داشته و می داند که این موضوع وظیفه شهرداری تهران نیست بلکه سازمان محیط زیست به عنوان ضابط قضایی می تواند با فروش و نگهداری غیر قانونی حیوانات وحشی برخورد کند.

وی ادامه داد: سوال شهرداری این است که این حیوانات وحشی در شهر چه می کنند؟ شهرداری که نمی تواند در مقابل بیابان ها و ... مامور بگذارد تا مانع ورود هر حیوانی به داخل شهر شود. باید دید این توله شیرها چگونه در اختیار مردم قرار می گیرد و چگونه به مردم فروخته می شود؟ مراجع قضایی به این موضوع که این بچه شیرها به چه طریق از چه منبعی در اختیار خریداران قرار می گیرد رسیدگی کند؟

حیدرزاده تاکید کرد: شهرداری در این رابطه هیچ مسئولیتی ندارد و خواستار توضیح سازمان محیط زیست به عنوان مسئول مستقیم این موضوع که اختیارات قانونی نیز در این زمینه دارد هست.

روز گذشته رئییس سازمان محیط زیست در نشستی خبری عنوان کرد: شهرداری باید پاسخگوی حضور این دو قلاده شیر در خیابانهای تهران باشد.

