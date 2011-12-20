تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و نهم آذرماه سال 1390 مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1433 هجری قمری و بیستم دسامبر سال 2011 میلادی.
- هفته دهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* پیکان تهران - سایپای البرز، ساعت 15:15، خانه والیبال تهران
* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 15:30، سالن تختی کاشان
* شهرداری ارومیه - پیشگامان کویر یزد، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه
* آلومینیوم المهدی بندرعباس - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن فجر بندرعباس
* هاوش گنبد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن المپیک گنبدکاووس
* کرمان - میزان خراسان، ساعت 17، سالن تربیت کرمان
* نوین کشاورز تهران - مناطق نفت خیز جنوب، ساعت 17:30، خانه والیبال تهران
- مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به Copa del Rey امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* اسپانیول - سلتاویگو
* رئال مادرید - پورفرادینا
* اسپورتینگ گیخون - مایورکا
* سویا - سان روکئو
- دیدارهای معوقه از هفته نخست رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* سیهنا - فیورنتینا
* کالیاری - میلان
- مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به DFB Pokal امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* نورنبرگ - گرفورث
* بوخوم - بایرن مونیخ
* هوفنهایم - آگسبورگ
* فورتونا دوسلدورف - دورتموند
- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ فرانسه امروز با برگزاری دیدار نانسی با مارسی آغاز میشود.
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