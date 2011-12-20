تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و نهم آذرماه سال 1390 مصادف است با بیست و چهارم محرم سال 1433 هجری قمری و بیستم دسامبر سال 2011 میلادی.

- هفته دهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* پیکان تهران - سایپای البرز، ساعت 15:15، خانه والیبال تهران

* باریج اسانس کاشان - آلومینیوم المهدی بندرعباس، ساعت 15:30، سالن تختی کاشان

* شهرداری ارومیه - پیشگامان کویر یزد، ساعت 17، سالن غدیر ارومیه

* آلومینیوم المهدی بندرعباس - شهرداری تبریز، ساعت 17، سالن فجر بندرعباس

* هاوش گنبد - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن المپیک گنبدکاووس

* کرمان - میزان خراسان، ساعت 17، سالن تربیت کرمان

* نوین کشاورز تهران - مناطق نفت خیز جنوب، ساعت 17:30، خانه والیبال تهران

- مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی اسپانیا موسوم به Copa del Rey امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* اسپانیول - سلتاویگو

* رئال مادرید - پورفرادینا

* اسپورتینگ گیخون - مایورکا

* سویا - سان روکئو

- دیدارهای معوقه از هفته نخست رقابتهای فوتبال سری آ باشگاههای ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* سیه‌نا - فیورنتینا

* کالیاری - میلان

- مرحله سوم مسابقات فوتبال جام حذفی آلمان موسوم به DFB Pokal امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* نورنبرگ - گرفورث

* بوخوم - بایرن مونیخ

* هوفنهایم - آگسبورگ

* فورتونا دوسلدورف - دورتموند

- هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال لیگ فرانسه امروز با برگزاری دیدار نانسی با مارسی آغاز می‌شود.