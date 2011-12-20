استاندار هرمزگان از تمرینات تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی استاندار هرمزگان دوشنبه شب با حضور در محل تمرینات تیم فوتبال آلومینیوم المهدی هرمزگان از روند تمرینات این تیم بازدید کرد.

حسین جباری زاده مدیرعامل باشگاه آلومینیوم هرمزگان در حاشیه این بازدید با اشاره بازیهای خوب تیم فوتبال آلومینیوم در فصل جاری مسابقات لیگ دسته یک، بیان داشت: بازیکنان تیم فوتبال آلومینیوم با وجود اینکه تاکنون تنها 15 درصد از قراردادهای این فصل خود را دریافت کرده اند اما با همدلی و غیرت توانسته اند بازیهای بسیار خوبی را در لیگ یک به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: بازیکنان تیم آلومینیوم در حال حاضر نزدیک به پنج ماه است که هیچ حقوقی را دریافت نکرده اند اما با این وجود تیم ما از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است و با رفع مشکلات مالی تیم امیدوار هستیم برای نخستین بار یک تیم از استان هرمزگان به لیگ برتر صعود کند.

محمود آرامی سرپرست اداره کل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این بازدید، عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به هفت سال است که نمایندگانی از فوتبال استان هرمزگان در لیگ دسته یک حضور دارند و خوشبختانه تیمهای هرمزگانی به شخصیت قهرمانی بسیار خوبی دست یافته اند.

وی افزود: دو تیم شهرداری بندرعباس و آلومینیوم هرمزگان در این فصل از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار هستند که امیدواریم با حمایتهای مالی بتوانند به لیگ برتر صعود کنند.

تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در این فصل با مشکلات مالی بسیار زیادی مواجه بوده و طی هفته گذشته با دستور استاندار هرمزگان 200 میلیون تومان برای کمک به این باشگاه اختصاص داده شد.