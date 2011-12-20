تیم فوتبال آلومینیوم شادی بخش مردم هرمزگان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی دوشنبه شب در جمع بازیکنان و مربیان تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به عناصری که می تواند یک تیم ورزشی را به موفقیت برساند، اظهار داشت: عناصر توکل، اراده، برنامه ریزی و هدفگزاری و پشتیبانی می تواند یک تیم ورزشی را به موفقیتهای بزرگی برساند.

وی ادامه داد: در این میان عنصر پشتیبانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در حال حاضر نیز اراده مجموعه مدیریتی استان هرمزگان بر این است که با حمایت و پشتیبانی از دو تیم شهرداری بندرعباس و آلومینیوم هرمزگان این تیمها بتوانند به لیگ برتر صعود کنند.

استاندار هرمزگان با اشاره به هماهنگی بسیار خوب موجود در تیم فوتبال آلومینیوم، عنوان کرد: تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان در حال حاضر از هماهنگی و همدلی بسیار خوبی برخوردار است و یقین دارم این تیم امسال می تواند شادی بخش مردم استان هرمزگان باشد.

عزیزی برخی موانع قانونی را علت مشکلات مالی باشگاه آلومینیوم دانست و بیان داشت: ما تمامی تلاش خود را برای رفع مشکلات مالی باشگاه آلومینیوم هرمزگان انجام خواهیم و رفع مشکلات این تیم را یکی از وظایف اصلی خود می دانیم.