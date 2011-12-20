قیمت میوه ها در بلندترین شب سال "یلدایی" می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شب یلدا و پاسداشت این شب برای هر ایرانی خود وظیفه و صد البته خاطره ای زیبا و به یاد ماندنی است، ولی آیا مسئولان تنظیم بازار نیز اینچنین فکر می کنند؟!

قیمت میوه در کرمانشاه به روزهای اوج خود نزدیک می شود و خود را برای رساندن به شب یلدا آماده می کند. از اکنون بسیاری از مغازه داران، هندوانه های سفارشی خود را از جنوب و "میناب" خریداری و در انبارهایشان نگهداری می کنند.

خیز ناملموس قیمت میوه ها در این روزها، خبر از آمدن بلندترین شب یلدا در کرمانشاه و دیگر نقاط کشور می دهد. معمولا میوه هایی مثل انار، سیب و هندوانه بیشترین فروش در بازار شب یلدا را به خود اختصاص می دهند، تنقلات که جای خود را دارند.

برخی از مردم از هم اکنون نگران افزایش بی رویه قیمت میوه در سطح بازار هستند و برخی از مغازه داران میادین میوه و تره بار کرمانشاه، افزایش قیمت ها در شب یلدا را منکر می شوند و به خبرنگار مهر می گویند که افزایش قیمتی در این شب نخواهیم داشت.

این وعده فروشندگان میوه در حالی مطرح می شود که هر سال قیمت ها در بازار میوه در این شب سیر صعودی مشهودی به خود می گیرد.

بازار تنقلات که تاکنون 9 ماه رکود در خود دیده است، تمام امیدش را به این شب بلند سال معطوف کرده است و خشکبار فروشان به نوعی می خواهند جبران مافات کنند و یک شبه ره 9 ماهه ای را بروند که نرفته اند.

حال وظیفه نظارت مسئولان ناظر بر بازار در این روزها چند برابر می شود و مردم کرمانشاه امید دارند که نبض قیمت در بازار میوه شب یلدا، در قبضه ماموران و ضابطین اقتصادی باشد.

بر اساس این گزارش، مردم کرمانشاه به رسوم کهن ایرانی علاقه وافری دارند و برای رسیدن به شب یلدا که به نوعی یکی از اعیاد ما ایرانیان نیز محسوب می شود، لحظه شماری می کنند.

گزارش: مهدی زارعی