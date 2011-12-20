به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته صبح دوشنبه 28 آذرماه با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیر دفتر چاپ وزارت ارشاد و روسای اتحادیه‌های صنفی این صنایع در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران گشایش یافت.

در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه علیرضا راسی، رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران در سخنانی با اشاره به 18 سالگی نمایشگاه بین‌المللی چاپ، بسته بندی و ماشین‌آلات وابسته، این بلوغ را نتیجه رقابت فعالان این صنعت در عرصه تولید و ارائه خدمات به بازار بزرگ صنعت چاپ و بسته بندی ایران دانست.

وی با اشاره به گردش مالی 650 میلیارد دلاری صنعت چاپ در جهان افزود: اگر به این رقم حجم بالای گردش مالی در حوزه کارتن‌سازی و بسته‌بندی را هم اضافه کنیم، این رقم به یک هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

راسی لیتوگرافی و چاپ را الفبای صنعت بسته‌بندی توصیف کرد و در عین حال با اشاره به مشکلات فراوان این صنعت در ایران، گفت: پاره‌ای از این مشکلات مربوط به حوزه اجرایی و بخشی از آن مسائل حقوقی است و همین مساله لزوم چاره‌اندیشی برای سامان‌دهی مشکلات در هر دو محور را به ما یادآور می‌شود.

رئیس مجمع صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران، همچنین به همدلی اتحادیه‌های صنفی چاپخانه‌داران، لیتوگرافران و صحافان تهران و انجمن صنایع کارتن و ورق ایران اشاره کرد و گفت: اگر این یکپارچگی مثال‌زدنی وجود نداشت هجدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته با این وسعت برگزار نمی‌شد.

به گفته علیرضا راسی در این نمایشگاه 420 شرکت داخلی و 90 شرکت خارجی از 21 کشور جهان حضور دارند.

در این مراسم همچنین جلیل غفاری‌رهبر رئیس اتحادیه صحافان تهران و عضو ستاد اجرایی نمایشگاه چاپ و بسته بندی و ماشین آلات وابسته، به نمایندگی از تشکل‌های صنفی چاپخانه داران، لیتوگرافان، صحافان و انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق گزارشی از این صنعت ارائه کرد و گفت: در این مجموعه بیش از 4 هزار واحد اقتصادی فعالیت می‌کند؛ اگر چه به همین تعداد هم واحدهای اقتصادی، بدون پروانه فعالیت دارند.

وی با اشاره به جایگاه دوم صنعت چاپ در جهان، گفت: هم اکنون آمریکا با 10 هزار واحد اقتصادی بیشترین تعداد چاپخانه و موسسات گرافیکی جهان را به خود اختصاص داده و پس از آن ژاپن، چین، آلمان و انگلستان به فعالیت می‌پردازند. همچنین کشورهای چین، روسیه، هند و مالزی بیشترین رشد را در توسعه صنعت چاپ داشته‌اند.

به گفته غفاری در منطقه خاورمیانه نیز کشورهای ترکیه، عربستان و امارات در زمینه توسعه صنعت چاپ و جذب سرمایه‌های خارجی پیشتازند.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌روی صنعت چاپ ایران تاکید کرد: تا زمانی که تعرض‌های قانونی این حوزه و حدود و اختیارات دستگاه‌های مجری از جمله وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن و تجارت روشن نشود نمی‌توان به بهبود وضعیت صنعت چاپ ایران امیدی داشت.

وی گفت: بر اساس آخرین آمار موجود و قابل استناد و سهم ایران در بازار چاپ منطقه حدود 4.5 درصد و در مقابل سهم ترکیه بیش از 40 درصد است.

رئیس اتحادیه صحافان تهران تاکید کرد: اگر موانع حقوقی موجود رفع و برنامه‌ای تدوین شود که بر اساس آن سازوکارهای جذب سفارش و صادرات کالاهای چاپی تعریف شود می‌توانیم علاوه بر حفظ اشتغال موجود و حتی افزایش شغل درآمدهای ارزی قابل ملاحظه‌ای را به اقتصاد کشور تزریق کنیم.

وی میزان واردات محصولات چاپی کشور در حال حاضر بیش از 3 برابر صادرات آن ارزیابی کرد و گفت: متاسفانه کالاهای وارداتی حتی به حوزه چاپ قرآن کریم و سررسید و کتب دیگر از کشور چین نیز ورود پیدا کرده است.

جلیلی عدم توجه به مفاهیم عملی موثر و کمبود نیروی متخصص برغم رشد سریع تکنولوژی چاپ و بسته بندی را از دیگر معضلات این صنعت عنوان کرد.

غفاری رهبر با تاکید بر لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری‌های تصدی‌گری‌های دولتی به بخش خصوصی از اینکه بخش عمده‌ای از وظایف اجرایی به تشکل‌های صنعتی تفویض نشده و به همین دلیل به‌کارگیری ظرفیت و مشارکت آنها در مدیریت منابع این حوزه چندان مطلوب نیست، انتقاد کرد و یادآور شد: اگر دولت سند چشم‌انداز 20 ساله را مورد توجه قرار دهد، واگذاری بسیاری از امور به حوزه تشکل‌های صنفی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی گفت: سهم بخش خصوصی صنعت چاپ از درآمد ملی و فروش نفت به عنوان ثروت ملی و عمومی نزدیک به هیچ است و دولت حاضر نیست تا از جیب درآمد ملی برای بخش خصوصی این حوزه از صنعت، خرج کند.

رئیس اتحادیه صنف صحافان تهران گفت: بر اساس آمار رسمی چاپخانه‌های دولتی طی دو سال 87 تا 89 بیش از 120 میلیون یورو ماشین آلات و تجهیزات مربوط به صنعت چاپ را از محل بودجه عمومی وارد کشور کرده‌اند. این چاپخانه ها در ظاهر خصوصی هستند اما بخش عمده ای از سهام آن را دولت در اختیار دارد تا با موانع قانونی موضوع اصل 44 قانون اساسی مواجه نشوند!

وی با ابراز تاسف از تحلیل روز افزون و نبود زیر ساخت های فنی و مشکلات مالی و کمبود منابع بانکی برای صنعت چاپ و بسته بندی در بخش خصوصی یادآور شد: نبود تسهیلات باعث شده تا چاپخانه داران در برهه ای از زمان نسبت به ورود ماشین آلات دسته دوم و حتی دسته چندم اقدام کنند. این کار علاوه بر هزینه شدن بخش قابل توجهی ارز، موجب شد پیشرفت فعالیت های این حوزه متناسب و همسو با تحولات کشور نباشد.

وی همچنین با انتقاد از سود بالای تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی صنعت چاپ گفت: برخی از فعالان این حوزه که توان دریافت وام و پرداخت سود 26 درصدی آن را نداشتند، از گردونه فعالیت کنار کشیدند تا در اوضاع کسادی بازار و لزوم کالای تولیدی خارجی کمتر آسیب ببینند و از طرفی شرمنده خانواده نشوند!

به گفته این فعال حوزه چاپ و صحافی در سالهای 1387 و 1388 به ترتیب 5.1 و 6.1 میلیارد دلار از کل کالاهای وارداتی به کشور به صورت مستقیم با صنعت چاپ ارتباط داشته که از نظر ارزش بیش از 3 درصد کل کالاهای وارداتی به کشور را شامل می شود.

غفاری تاکید کرد: تاخیر در رسیدگی به معضلات این صنعت و فراهم نکردن زمینه‌های مناسب ورود تکنولوژی، این حوزه را با بحران جدی مواجه خواهد کرد.

وی افزود: صدور دستورالعمل و آیین‌نامه‌های متعدد و متناقض صرفنظر از پراکندگی و تعدد متون قانونی، از مهمترین چالش‌های حقوقی پیش‌روی این حوزه است. نبود قوانین حمایتی نیز عمده‌ترین خلاء موجود در توسعه چاپ و بسته بندی است.

رئیس اتحادیه صحافان تهران در توضیح نکته اخیر گفت: حوزه چاپ تا کنون از معافیت مالیاتی موضوع بند (ل) ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1380 برخوردار نبوده است حال آنکه بر اساس قانون فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دارای مجوز از وزارت ارشاد از پرداخت مالیات معاف هستند.

وی همچنین از اینکه حوزه چاپ به عنوان شاخصه اصلی فرهنگ در میان 2 وزارتخانه ارشاد و صنایع سرگردان است ابراز تاسف کرد و گفت: بر اساس ماده 138 قانون مالیات‌های مستقیم شرکت‌ها می‌توانند با موافقت وزارتخانه‌هایی که از آن مجوز گرفته‌اند بخشی از بودجه سالانه خود را صرف بازسازی یا توسعه کنند و اگر دولت چنین تسهیلاتی برای حوزه چاپ در نظر بگیرد نوسازی و سرمایه گذاری در این بخش رونق خواهد گرفت.

غفاری گفت: حوزه چاپ نمی‌تواند با بهره بانکی 26 درصدی نوسازی شود.

وی در پایان سخنانش با اشاره به فراهم شدن مقدمات ساخت شهرک چاپ پس از 2 سال مطالعات فنی و کارشناسی با همکاری 5 اتحادیه صنفی شامل چاپخانه داران، لیتوگرافان، صحافان، ناشران و کتابفروشان خواستار حمایت جدی دولت و مجلس در پیگیری امور مربوط به آن شد.