جشنواره جام جم باعث رقابت سالم می شود

مهدی خرمیان به خبرنگار مهر درباره "قصههای مثنوی" گفت: "قصههای مثنوی" یکی از داستانهای کتاب مثنوی معنوی مناسب با انیمیشن عروسکی است و فیلمنامه آن برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده است. تکنیک این انیمیشن عروسکی نیز تک فریم بوده و در 13 قسمت 10 دقیقهای به سفارش مرکز پویانمایی صبا به اولین دوره جشنواره جام جم راه پیدا کرد.
وی افزود: داوری از طریق مردم در اولین دوره جشنواره جام جم در بخش تله فیلم و مستند امری پسندیده است اما در بخش انیمیشن به دلیل آگاهی اندک مخاطبان از آثار گذشته چندان مناسب به نظر نمیرسد. با این حال جشنواره جام جم برای تشویق سازندگان و کارگردانان بوده و سبب رقابت سالم و سازنده بین فیلمسازان میشوند.
این کارگردان همچنین درباره انیمیشن "نرمو" اظهار کرد: این مجموعه 26 قسمتی با تکنیک خمیری ساخته شده و درباره چند کرم است که در زیرزمین خانهای زندگی میکنند. "ملوچ" انیمیشن دیگری که به جشنواره جامجم راه پیدا کرده نیز درباره پسر بچهای به نام آرش است که عروسکی به نام ملوچ دارد و این اثر با تکنیک عروسکی تک فریم ساخته شده است.
وی تکنیک انیمیشن "برکه دوستی" که شخصیتهای آن در طول مجموعه با مشکلاتی روبرو میشوند را نیز عروسکی تک فریم معرفی کرد.
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