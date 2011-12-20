انتظار تأثیر کوتاه مدت از شوراهای راهبردی نداشته باشید

مسعود احمدی افزادی، مدیر شبکه تهران درباره راهاندازی شورای محتوایی فیلمنامه به خبرنگار مهر گفت: ما چند شورا راهاندازی کردیم که نقشی جدی در راهبرد کیفی کارهای ما ایفا میکنند. شورای محتوایی فیلمنامه نیز برای ناوبری کیفی آثار نمایشی در نهضت تولید فیلمنامه راه اندازی شد. چرا که نظارت بر این آثار یک نیاز اساسی به حساب میآید.
وی افزود: در کنار این شورا، شورای راهبردی شبکه نیز یکی از محورهای عمده خود را بحث نمایش قرار داده است و ما در تلاشیم همزمان با افزایش کمی و کیفی سریالهایمان با حضور قوی شوراهای راهبردی و فکری کرد: شورای راهبردی هر دو هفته یک بار در شبکه تهران تشکیل جلسه میدهند و گاهی نیز با فاصله کمتری جلسه برگزار میکنند. این شورا به مسائل راهبردی شبکه مربوط میشود و کارها را هدایت کنیم.
مدیر شبکه تهران درباره اعلام صرف اعضای شوراهای راهبردی و عدم بازتاب نتیجه فعالیت آنها تصریح برای این مسائل نباید انتظار عیان شدن تاثیر در کوتاه مدت را داشت. بنابراین در افق تاثیرگذار رسانه در بلند مدت و میان مدت شاهد تاثیر آن خواهیم بود.
وی با بیان اینکه محور فعالیتهای شورای راهبردی معمولا نزدیکترین مناسبات همچون دهه فجر و نوروز است، یادآور شد: برنامههای نمایشی نیز یکی از اصلیترین دغدغههای ما است و از ظرفیت فکری و محتوایی افراد برای بهبود اوضاع استفاده میکنیم. شورای راهبردی ظرفیت بسیار بیبدیل و ارزشمندی برای شبکه و به منزله یک عقل منفصل در کنار آن است که بهترین دیدگاهها را ارائه میدهد.
احمدی درباره برنامههای نوروزی شبکه تهران اظهار کرد: برنامه سال تحویل 91 طراحی و کلیات این برنامه مصوب شده است. با توجه به اینکه برنامه سال تحویل 90 که در میان مردم در بوستان آب و آتش اجرا شد، بسیار موفق بود و نظرسنجیها نشان میداد با بینندگان بسیاری مواجه شدهایم، شبکه تهران سال تحویل 91 را نیز با حضور در میان مردم جشن خواهد گرفت.
مدیر شبکه پنج افزود: این امتیاز شبکه تهران و شعار آن مبنی بر استودیو گریزی است و محور عملیاتی ما شکستن دیوارهای استودیو و رفتن به میان مردم است.
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