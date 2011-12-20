یشیچ "خیابان ورزش" را ترک می کند/ شاید شهرداری "قصاب" را نخواهد!

به گزارش خبرنگار مهر، میودراگ یشیچ مربی صرب تباری است که در فصل جاری لیگ برتر به همراه تنی چند از همکارانش سکان هدایت تیم شهرداری تبریز را به دست گرفت و اگرچه در نیم فصل اول نتایجی بعضا خوب کسب کرد اما در مجموع نتوانست رضایت هواداران و مسئولان باشگاه را جلب کند.

کسب چند نتیجه ضعیف و مهم تر از همه، از دست دادن امتیازات خانگی در هفته های اخیر سبب شد تا سرانجام شایعات زودتر از حقایق به گوش رسیده و اخباری ضد و نقیض در خصوص برکناری یشیچ به گوش برسد؛ اخباری که البته میرمعصوم سهرابی مدیر عامل این باشگاه قبل از آخرین بازی نیم فصل اول شهرداری آن را رد کرد و تصمیم درباره این مربی را به تصمیمات اعضای هیئت مدیره باشگاه منوط دانست.

با این حال هنوز هم از گوشه و کنار شنیده می شود که حکم اخراج میودراگ یشیچ که در دوران بازیگری اش در فوتبال باشگاهی ترکیه لقب "قصاب" را هم یدک می کشید، هم اکنون امضا شده و صحبتهای اخیر این مربی در خصوص ادامه همکاری و ارائه برنامه اش برای نیم فصل دوم، نوعی پنهان سازی اصل جریان است و طبیعتا خود یشیچ نیز می داند که شاید مسافرت پنج روزه او به صربستان، تبدیل به خداحافظی اش از "خیابان ورزش"، جایی که باشگاه شهرداری در آن واقع شده است نیز باشد.

از سویی، وی در آخرین مصاحبه هایی که با خبرنگاران داشت، نوعی بی انگیزگی در صحبتهایش موج می زد و برخی اظهارات او همچون این جمله که "هیئت مدیره در خصوص ماندن یا رفتنم تصمیم خواهد گرفت" و یا "دوست ندارم کسی در کارم دخالت کند!" نشان از وجود اختلافاتی داشت که بطور طبیعی منشا آن نتایج ضعیف هفته های اخیر تیم شهرداری در لیگ برتر بود و در این میان نمی توان اختلاف شخصی مدیرعامل با این مربی که ظاهرا اصلا این موضوع وجود هم ندارد، را دلیل برکناری احتمالی یشیچ دانست.

شاید هر مربی دیگری غیر از یشیچ نیز این نتایج را در 17 بازی کسب می کرد و تیمی مثل شهرداری را در جایگاه سیزدهم قرار می داد، اکنون باید به فکر برگه تسویه حسابش می بود و از بازیکنان تیمش حلالیت می گرفت و از اینرو رفتن این مربی صرب و همکارانش از تبریز، چیزی نیست که نتوان در این مقطع از فصل آن را دور از ذهن دانست.

البته درک همین موضوع توسط یشیچ، می تواند پذیرش برکناری و دیدن حکم اخراجش را برای وی آسان تر کند و او بدون اینکه بهانه ای بیاورد، فقط باید به نتایج تیمش در 17 بازی نگاهی بیندازد و کلاهش را قاضی کند.

هر چند که از دیدگاه برخی ها، فوتبالی که تیم یشیچ در نیم فصل اول ارائه داد، تا حدودی تماشاگر پسند و متفاوت بود اما شاید این هم از بدشانسی های "قصاب" است که در ازای فوتبالی که شاگردانش به نمایش گذاشتند، تیم او نتوانست نتایجی خوب بگیرد و در نهایت هم منجر به این شد که وی در آستانه درازترین شب سال، بر لبه تیغ قرار بگیرد.

با این اوصاف و بر اساس آنچه که از شواهد پیداست، میودراگ یشیچ برای آخرین بار در بازی با داماش گیلان به روی نیمکت تیم شهرداری نشست و او احتمالا باید چمدانهایش را ببندد تا قبل از فرا رسیدن زمستان تبریز، این شهر سرد را به مقصد صربستان ترک کند.

این در شرایطی است که از چند روز پیش اسامی مربیانی نیز برای جانشینی سرمربی فعلی شهرداری تبریز در رسانه ها مطرح می شود.

البته ممکن است همه این احتمالات رخ ندهد و یشیچ تا تابستان سال بعد سکان هدایت تیم شهرداری تبریز را در دست داشته باشد.

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محمود نصیرپور