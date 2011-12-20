به گزارش خبرنگار مهر، صف کشی خیابانی سکه بالاخره پایان یافت. از امروز سه شنبه دیگر سکه بانکی - به غیر از بانک کارگشایی - عرضه می‌شود و با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فروش نقدی سکه متوقف شده است. از این پس، شهروندانی که در مقابل شعب بانکی عرضه کننده سکه، شب را به صبح تبدیل می‌کردند، دیگر خبری نیست.

امروز باید منتظر واکنش بازار به توقف فروش نقدی سکه بانکی و آغاز پیش فروش آن توسط شعب بانک ملی در سراسر کشور باشیم. با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی در عرضه سکه، احتمال افزایش قیمت سکه در بازار به صورت موقت وجود دارد.

براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت هر قطعه مسکوک طلا معادل مبلغ پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ( 5460000ریال) تعیین می‌شود، این قیمت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.

همچنین مسکوک طلای پیش فروش شده ، بعد از یک دوره 4 ماهه و تنها از طریق همان شعبه که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته ، به فرد متقاضی تحویل می شود.



در این دستورالعمل آمده است: در صورت مراجعه مشتری به شعب بانک ملی پیش از موعد مقرر ، بانک مرکزی صرفاً استرداد اصل پیش دریافت مشتری را تعهد می‌کند.



مشتریانی که اقدام به پیش خرید مسکوک طلا نموده اند ، حداکثر به مدت دو ماه پس از موعد روز تحویل ، فرصت دارند جهت دریافت مسکوک طلای خود به بانک ملی ایران مراجعه کنند.



پیش‌فروش مسکوک طلا بدون هیچ‌گونه محدودیت، از روز سه شنبه مورخ 29/09/1390 تا اطلاع ثانوی از طریق تمامی شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور انجام می شود و فروش نقدی مسکوک و شمش طلا صرفاً از طریق بانک کارگشایی به روش معمول انجام می‌پذیرد.