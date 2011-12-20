به گزارش خبرنگار مهر، صف کشی خیابانی سکه بالاخره پایان یافت. از امروز سه شنبه دیگر سکه بانکی - به غیر از بانک کارگشایی - عرضه میشود و با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، فروش نقدی سکه متوقف شده است. از این پس، شهروندانی که در مقابل شعب بانکی عرضه کننده سکه، شب را به صبح تبدیل میکردند، دیگر خبری نیست.
امروز باید منتظر واکنش بازار به توقف فروش نقدی سکه بانکی و آغاز پیش فروش آن توسط شعب بانک ملی در سراسر کشور باشیم. با توجه به سیاست جدید بانک مرکزی در عرضه سکه، احتمال افزایش قیمت سکه در بازار به صورت موقت وجود دارد.
براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قیمت هر قطعه مسکوک طلا معادل مبلغ پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ( 5460000ریال) تعیین میشود، این قیمت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده است.
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