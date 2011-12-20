نقش فضای مجازی با تأکید بر مسایل دانشگاهی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این نشست در پی سلسله نشستهای کمیته تحکیم همبستگی و هویت ملی معاونان فرهنگی دانشگاههای کشور با حضور معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای کشور در زابل برگزار میشود.
"نقش فضای مجازی و هویت ملی، چالشها و فرصتها با تاکید بر مسائل دانشگاهها" موضوع محوری این نشست است.
کمیته هویت و همبستگی ملی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تقویت و حمایت از پژوهشها و اقدامات فرهنگی در راستای تقویت هویت ملی اسلامی ایرانی در دفتر مطالعات فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی تشکیل شده است.
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